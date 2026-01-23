El magnat inaugura la Junta de Pau i revela el seu pla immobiliari per a Gaza
La cerimònia agrupa líders del món àrab i islàmic / Kushner presenta un projecte d’alts edificis futuristes que recorda la ciutat de Dubai
Andrea López-Tomàs
El president dels Estats Units, Donald Trump, va tornar a rebre una allau d’elogis . Aquesta vegada va ser en la cerimònia d’inauguració de la "Junta de Pau" que ha de posar fi al conflicte a Gaza, celebrada en paral·lel al Fòrum Econòmic de Davos, que té lloc aquesta setmana a la ciutat suïssa. Cadascun dels 18 homes i una dona que integren aquesta nova organització internacional van firmar la seva carta fundacional sota l’atenta mirada del mandatari republicà. "Gaza serà reconstruïda meravellosament, i després podrem passar a altres coses, juntament amb les Nacions Unides", va declarar Trump en el seu discurs, foragitant els temors que la Junta de Pau que ell presidirà de manera vitalícia pretén rivalitzar amb l’organització mundial.
"L’ONU té un potencial enorme, i hi ha gent excel·lent en ella; crec que la combinació de la Junta de Pau amb el tipus de gent que tenim aquí, a l’ONU, és fonamental", va afegir el president nord-americà. Cap líder d’Europa occidental, inclòs el seu homòleg espanyol, Pedro Sánchez, ha acceptat la invitació de Trump al considerar que aquesta nova organització minaria l’autoritat de l’ONU. Ahir, en la cerimònia d’inauguració, la majoria eren països del món àrab i islàmic, com Qatar, els Emirats Àrabs Units, el Marroc, Turquia, Jordània, l’Aràbia Saudita, el Pakistan o Bahrain, o del Caucas, com Armènia i l’Azerbaidjan.
L’Argentina, Bulgària, Hongria, Indonèsia, Mongòlia, el Kazakhstan, el Paraguai, Kosovo i l’Uzbekistan també van enviar els seus líders a compartir escenari amb Trump. Durant els seus comentaris finals, el president nord-americà va tornar a ressaltar el valor immobiliari de la Franja de Gaza. "Aquesta és una ubicació excel·lent, mirin aquesta ubicació al mar, mirin aquesta bonica propietat: el que podria ser per a tanta gent, serà grandiós, la gent que viu tan malament viurà tan bé", va recordar amb referència a les primeres converses sobre la Junta de Pau. Després de la seva ponència, van parlar el secretari d’Estat, Marco Rubio, l’enviat especial Steve Witkoff, i el seu gendre i assessor, Jared Kushner.
Kushner va centrar gran part de la seva intervenció a descriure els plans de desenvolupament de l’organització a Gaza, sense fer menció dels passos per a un camí cap a un Estat palestí. "El més important serà la seguretat; òbviament, estem treballant molt de a prop amb els israelians per trobar una manera de reduir l’escalada, i la següent fase és treballar amb Hamàs en la desmilitarització", va dir.
Principis del lliure mercat
Per la seva banda, va destacar la necessitat d’inversions i la intenció d’utilitzar els "principis del lliure mercat" per canviar la dependència de Gaza de l’ajuda estrangera. Gaza quedaria dividida en zones "residencials" i "mixtes de turisme costaner", segons va anunciar Kushner.
"En dos o tres anys" ciutats com Rafah o la "Nova Gaza" podrien ser reconstruïdes, on es construiran 100.000 unitats de vivenda en cada una, va declarar el gendre del president, projectant a les pantalles imatges d’elevats edificis futuristes que recorden més el paisatge de Dubai que el de l’enclavament palestí. A la diapositiva sobre el Comitè Nacional d’Administració de Gaza (CNAG), el Govern tecnocràtic que passarà a controlar l’enclavament, hi havia errors gramaticals en la traducció a l’àrab. Durant els pròxims 100 dies, d’acord amb les projeccions de Kushner, els esforços de la Junta se centraran en l’ajuda humanitària i la reconstrucció.
Ali Shaath, president del CNAG, va intervenir amb un vídeo des del Caire, ja que les autoritats israelianes no han permès als integrants del comitè entrar a la Franja. Shaath va defensar que a Gaza hi haurà "una autoritat, una llei i una arma", amb referència a la voluntat de desmilitaritzar Hamàs.
