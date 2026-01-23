Sánchez mesurarà el 8 de febrer la seva aposta pels ministres candidats
El president del Govern acompanyarà Alegría aquest diumenge en un míting a Osca / Feijóo es juga el grau de dependència dels populars de Vox
Mariano Alonso Freire
Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo afrontaran en les eleccions d’Aragó del 8 de febrer una revàlida després de les extremenyes per mesurar l’abast d’un canvi de cicle que es va obrir amb la folgada victòria de la popular María Guardiola i la debacle dels socialistes. Feijóo es juga també el grau de dependència del PP de Vox, si es manté la tendència alcista dels de Santiago Abascal i com a Extremadura no aconsegueixen arribar a la majoria absoluta. Sánchez, per la seva banda, posa a prova la seva estratègia dels ministres candidats, amb Pilar Alegría com a cap de cartell. Una aposta que es repetirà amb María Jesús Montero, vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, que deixarà el Govern per concórrer com a candidata a les eleccions andaluses, previstes per al mes de juny vinent.
El cap de l’Executiu acompanyarà Pilar Alegría aquest diumenge en un míting a Osca, després que la tragèdia de l’accident ferroviari a Adamuz (Còrdova) i els tres dies de dol oficial decretats trastoquessin l’arrencada de la campanya. La intenció de Ferraz és que Sánchez acudeixi a fer campanya en almenys dues ocasions més, però s’espera quadrar agendes davant la vertiginositat de la conjuntura internacional. Igualment, ministres socialistes acompanyaran la candidata socialista de cara a una cita en la qual busquen reduir la distància entre blocs.
La debilitat del Govern en minoria després d’un punt d’inflexió marcat per la cuejant crisi dels presumptes casos de corrupció i assetjament sexual en el PSOE s’ha traduït tant a les urnes a Extremadura com a les enquestes. Frenar aquesta tendència en àmbit territorial és clau perquè Sánchez tingui opcions de cara a les següents generals, tot i que a la Moncloa miren de diferenciar unes cites electorals de les altres, encoratjant el vot dual, i neguen qualsevol possibilitat d’avanç.
Plebiscit intern
Es tracta d’un intent d’encapsular els resultats, sense deixar de posar la pressió sobre els populars en cas que l’aritmètica els lligui més a la ultradreta. "Qui convoca no és el PSOE, qui ha de perdre és el PP", apunten els socialistes amb referència al fet que ara està governant Jorge Azcón. En àmbit orgànic, aquests comicis són a més una mena de plebiscit intern davant l’estratègia d’apostar per ministres candidats i incrementar el control territorial de les federacions. Especialment a l’Aragó, al promoure’s una candidata afí en un feu que havia sigut crític amb la seva gestió.
El PP, per la seva banda, i com va passar al desembre a Extremadura, afronta la primera revàlida per a un dels barons que va sorgir el 2023, i com en el cas de Guardiola, amb un Jorge Azcón que va desplaçar del poder un històric socialista com Javier Lambán, mort l’any passat. Azcón repeteix duel amb Alegría després del que tots dos van mantenir per l’alcaldia de Saragossa el 2019. Llavors la socialista va guanyar les eleccions, però el popular va poder governar, amb un acord amb Ciutadans.
El president aragonès haurà de demostrar aquesta vegada que a més de guanyar també pot articular una majoria amb un soci, Vox, amb el qual no té ni de bon tros les millors relacions, i això que ell i Abascal es coneixen des que tots dos militaven a Noves Generacions, l’organització juvenil del PP. L’enverinament entre tots dos va impossibilitar l’acord pressupostari i va precipitar l’avanç electoral. Fins al punt que Abascal va considerar vetar-lo en el futur com a candidat, una idea que ara fins i tot es reconeix a Vox com a passada, però que no estableix un bon precedent.
Com sempre a l’extrema dreta el candidat autonòmic, en aquest cas un Alejandro Nolasco ja amb certa experiència, jugarà un paper secundari davant Abascal, que com sempre s’implicarà a fons en la campanya, com ja està fent fins i tot en precampanya.
