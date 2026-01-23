La UE reavalua la relació amb els EUAi destaca la unitat davant Trump
La primera ministra de Dinamarca agraeix el suport rebut pels socis en les últimes setmanes, i altres dirigents europeus destaquen que el que ha passat ha deteriorat la confiança amb Washington
Beatriz Ríos
Els líders de la Unió Europea (UE) es van reunir ahir per avaluar les seves relacions amb els EUA, després que el president Donald Trump fes marxa enrere en les amenaces d’imposar aranzels als països que van sortir en defensa de Dinamarca i Groenlàndia: "Quan Europa no està dividida, quan ens mantenim units i quan som clars i ferms, també en la nostra voluntat de defensar-nos, llavors els resultats es veuen", va dir la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, quan va arribar a la reunió.
Un missatge del qual es van fer fet ressò bona part dels líders. "Quan Europa està unida, forta, reacciona ràpidament i les coses tornen a l’ordre i a la calma", va afirmar el president francès, Emmanuel Macron. "M’alegro que hàgim començat la setmana amb una mena d’escalada, amenaces d’invasió i amenaces aranzelàries i hàgim tornat a una situació que em sembla molt més acceptable", va afegir el francès, que va cridar en tot cas els líders a a estar "a l’aguait".
Fonts comunitàries reconeixien que aquesta cimera, que el president del Consell Europeu, António Costa, va convocar diumenge, després que Trump anunciés un augment d’aranzels del 10% a les importacions de mitja dotzena de països, ha canviat radicalment en 24 hores. La decisió del republicà de fer marxa enrere rebaixa la urgència i la gravetat però no la necessitat de reunir els líders. "El president no convoca una cimera després de cada publicació a les xarxes socials", diuen les mateixes fonts.
Seguretat nacional
Frederiksen va agrair el suport que el seu país ha rebut en les últimes setmanes. "Ha sigut extremadament important atesa la difícil situació en què ens han posat", va dir la danesa. La primera ministra va evitar entrar en els detalls de les negociacions amb els EUA, que exigeixen l’annexió de Groenlàndia al·ludint a raons de seguretat nacional.
Frederiksen va explicar que Dinamarca ha sol·licitat a l’OTAN més presència a l’Àrtic, inclosa Groenlàndia, i en paral·lel continuarà els contactes diplomàtics amb els EUA. "Podem discutir el nostre acord en matèria de defensa, però ha de ser un marc que ens reconegui com a país sobirà", va insistir la primera ministra.
Quan se li va preguntar sobre si pot confiar en Washington, Freeriksen va fer una llarguíssima pausa. "Hem treballat colze a colze amb els EUA durant molts anys, però hem de treballar junts amb respecte, sense amenaçar-nos els uns als altres", va dir la primera ministra. "Espero trobar una solució política en el marc de la democràcia on puguem cooperar com a aliats".
El primer ministre suec, Ulf Kristersson, no creu que el vincle entre Washington i els Vint-i-set estigui permanentment deteriorat. Però va reconèixer que el que ha passat en les últimes setmanes "ha sigut perjudicial per a la confiança entre els països europeus i els EUA". Kristersson espera poder reprendre la cooperació tant en l’àmbit econòmic com en el de seguretat. "Però crec que una condició prèvia necessària és que la UE sigui molt i molt clara respecte a la posició que recolzem units Dinamarca i Groenlàndia i no acceptem xantatges de cap país. I menys encara d’un aliat", va advertir.
La dissidència bàltica
Tot i que el missatge generalitzat és de suport a Dinamarca i Groenlàndia, i de respecte a la sobirania nacional i la integritat territorial, alguns líders són més tebis a l’hora de referir-se a Trump. El president de Lituània, Gitanas Nauseda, va dir que cal buscar "una agenda positiva" amb els EUA i que cal optar per la "cooperació", no per la "confrontació", i "evitar malentesos". "La coerció no és la via", va reconèixer Nauseda, que va matisar que està "en contra d’accions agosarades" perquè continua considerant els EUA com "l’aliat més important". El lituà va criticar que l’instrument anticoerció hagi estat sobre la taula. Ho va fer després que el primer ministre polonès, Donald Tusk, censurés la pressió de Trump i destaqués, com els seus col·legues, la importància de la unitat europea.
La primera ministra letona, Evika Siliņa, també va celebrar la desescalada i l’aposta pel diàleg. Quan se li va preguntar sobre l’estat de les relacions amb Washington, Siliņa les va qualificar d’"intenses" i "actives", i també va afegir que "seria pitjor no tenir-ne". Alhora, quan se li va demanar directament si la UE es pot fiar de Trump, va dir que no és el seu paper avaluar-ho.
Un futur incert
Els líders es van donar cita a Brussel·les quan es ara fa un any de l’arribada de Trump a la Casa Blanca. Un any que ha estat marcat per una guerra comercial, les insolències i els insults als europeus, i que ha s’ha acabat amb una amenaça directa a la sobirania nacional i a la integritat territorial d’un dels seus països membres.
Fa 24 hores, els líders estaven valorant com havien respondre a les amenaces. Trump va fer marxa enrere, però el problema és lluny d’estar resolt. La seguretat de Groenlàndia i de Dinamarca segueix en joc, així com el futur de l’OTAN en aquest context. Tot això, després que el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, anunciés les primeres negociacions trilaterals per a un acord de pau que serà fonamental per garantir la seguretat europea i que també està en bona part en mans de la Casa Blanca.
"La paraula per a aquest any ha sigut imprevisibilitat i això és el que estem vivint", va dir la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas. Els líders són conscients que han esquivat aquesta bala, però la incertesa, a mesura que passin els mesos, és cada vegada més gran. Aquest va ser el centre de la conversa de la cita d’ahir. Com respondre, units davant Trump, passi el que passi.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat
- Botiguers del carrer Guimerà de Manresa lamenten l’efecte negatiu en les vendes de les obres al vial
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova