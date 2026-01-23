Zelenski anuncia una negociació trilateral amb els EUA i Rússia als Emirats
El president ucraïnès critica a Davos Europa per la seva inacció davant la crisi energètica que viu el seu país i per la lentitud en la presa de decisions
Marc Marginedas
Després de gairebé quatre anys de guerra, el cessament de les hostilitats a Ucraïna podria ser, per primera vegada, a l’abast de la mà. El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va viatjar ahir al Fòrum Econòmic Mundial de Davos, malgrat que inicialment havia descartat la seva participació, i va anunciar la celebració de negociacions trilaterals amb Rússia i els EUA aquesta mateixa setmana als Emirats Àrabs Units. El mandatari, que ahir a la tarda es va reunir amb el president Donald Trump, va aprofitar la tribuna al balneari suís per criticar Europa pel que considera inacció davant els bombardejos russos contra la infraestructura elèctrica del seu país, que han deixat sense calefacció milions de persones en ple hivern.
"Demà [per avui] i demà passat tindrem una reunió trilateral; això és millor que no tenir cap feina", va anunciar el cap de l’Estat ucraïnès, precisant que representants ucraïnesos i russos s’asseuran a la mateixa taula. En la seva intervenció, va voler emfatitzar que el seu país està disposat a assumir compromisos i que la part russa havia d’adoptar la mateixa actitud. Admetent les actuals dificultats del seu país, va voler recordar que el seu enemic rus "també" està travessant una situació complicada, cosa que segons la seva opinió podria millorar la disposició del Kremlin a negociar, que fins ara plantejava condicions, com cessions territorials o límits en la mida del seu Exèrcit, que per a Kíiv i la UE equivalien a una rendició de facto. Els negociadors nord-americans Steven Witkoff i Jared Kushner, que ahir a la nit tenien previst reunir-se amb el president Vladímir Putin, viatjaran als Emirats Àrabs Units, on es crearan "grups de treball" per abordar "temes militars i de "prosperitat".
L’atenció a Groenlàndia
El cap de l’Estat ucraïnès no va escatimar crítiques als seus aliats europeus, per la seva inacció respecte a la crisi energètica que viu el seu país, permetent que la polèmica respecte al futur de Groenlàndia centrés la seva atenció i els distragués dels esforços de portar la pau al país envaït, entre l’alegria i el xivarri de membres de l’elit russa i dels principals propagandistes televisius del Kremlin. "La resposta no es limita a les amenaces que existeixen o que poden aparèixer. Cada any porta una cosa nova per a Europa i per al món. Tothom va centrar la seva atenció en Groenlàndia i és clar que la majoria dels líders simplement no saben què fer", va proclamar, mentre va demanar celeritat en la presa de decisions perquè els canvis en l’ordre mundial estan sent vertiginosos.
Escassos detalls van emergir de la reunió entre Trump i Zelenski. Al final de la trobada, el líder de la Casa Blanca es va limitar a fer una valoració positiva i a constatar que, segons la seva apreciació, totes les parts en conflicte estaven buscant el cessament d’hostilitats. "Vaig tenir una reunió molt bona amb Zelenski. Tothom vol que la guerra acabi", va repetir, en una intervenció en la qual va xifrar en 30.000 persones, sobretot soldats, el nombre de morts. "És realment una guerra que ha d’acabar", va recalcar. A dir de les filtracions sobre el contingut de les negociacions, s’han fet "grans progressos" i tan sols queda "un punt" per resoldre, va manifestar el mateix Witkoff.
Per la seva banda, Putin va dir que podria cedir els seus actius congelats als Estats Units, que va valorar en 1.000 milions de dòlars, per reconstruir Ucraïna després d’un acord de pau o Palestina. "Els fons restants dels nostres actius congelats als EUA podrien utilitzar-se per reconstruir els territoris danyats durant els combats després de la firma d’un tractat de pau entre Rússia i Ucraïna. Estem discutint aquesta possibilitat amb representants de l’Administració nord-americana", va declarar Putin dimecres a la nit en una reunió amb el Consell de Seguretat de Rússia.
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat
- Botiguers del carrer Guimerà de Manresa lamenten l’efecte negatiu en les vendes de les obres al vial
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova