Visita indispensable
La zona de Catalunya on passa l'hivern Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte'
Els seus paisatges mostren la bellesa oculta de les muntanyes catalanes
Patricia López Avilés
El programa 'La ruleta de la suerte', emès per primera vegada a Antena 3 el 1990, s'ha consolidat com un dels formats més emblemàtics de la televisió espanyola.
Durant més de tres dècades, ha acompanyat diverses generacions d'espectadors, convertint-se en una presència quotidiana a moltes llars.
Seure davant del televisor per seguir el panell, les proves i les sintonies del concurs ha estat, i continua sent, una rutina compartida tant pels més petits de la casa com per adults i persones grans.
Un apassionat de l'esport
A més, el 2006 el model i actor Jorge Fernández es va incorporar a la plantilla per presentar el format. Ara, dues dècades després del seu debut, 'La ruleta de la suerte' continua en emissió mantenint molt bones dades d'audiència, una cosa inesperada després de tants anys en pantalla.
A part de presentador, Fernández és un apassionat de l'esport. De fet, és llicenciat en Educació Física per la Universitat del País Basc i va jugar anys a bàsquet, abans de retirar-se per una greu lesió al genoll.
Actualment, i com es pot observar a les seves xarxes socials, continua fent molta activitat física, centrada sobretot en el ciclisme i l'esquí.
Els seus hiverns a Catalunya
De fet, Fernández passa gran part dels hiverns a Catalunya, concretament a la Vall d'Aran, on es troba l'estació d'esquí de Baqueira Beret.
A més, al seu compte d'Instagram comparteix instantànies mostrant el seu dia a dia a la comarca, sempre amb la seva gossa Mika, una pastora australiana.
I és que la Vall d'Aran no deixa indiferent ningú: els seus paisatges de les profunditats del Pirineu mostren la bellesa oculta de les muntanyes catalanes.
Amb personalitat pròpia
Es tracta d'un enclavament amb una gran personalitat, ja que posseeix la seva pròpia llengua, institucions i una geografia que el diferencia de tot el seu entorn.
El seu idioma és l'aranès, una variant de l'occità que s'ensenya a totes les escoles. És llengua cooficial a tota Catalunya i és la llengua materna de més d'un 30% dels habitants del lloc, per sobre del català.
La comarca està formada per 33 pobles que semblen trets d'un conte de fades: la seva arquitectura de pedra per protegir-se del fred i la neu i les seves teulades de pissarra negra decoren els carrers de cadascuna de les localitats.
La bellesa de la capital
La capital és Vielha, on es barreja la vida moderna amb el casc antic. De fet, els seus carrers i edificis nous formen un nucli comercial amb botigues, sobretot especialitzades en esports d'aventura, alta muntanya i neu i en productes artesans de la Vall d'Aran.
A més, tres de les seves localitats -Garòs, Bagergue i Arties- són dins de la llista dels pobles més bonics d'Espanya gràcies al seu encant, carrers empedrats i vegetació, que els converteixen en un lloc únic de calma i desconnexió.
L'estació d'esquí
A la Vall d'Aran també es troba l'estació de Baqueira Beret, on Jorge Fernández gaudeix lliscant per les seves pistes.
Des de fa més de 60 anys, Baqueira Beret ofereix els seus serveis als milers de visitants que s'acosten cada hivern a les seves pistes, una cosa que l'ha consolidada com una de les estacions d'esquí més famoses d'Europa.
