Cita bilateral
Alemanya i Itàlia reforcen l’aliança per guanyar influència
Meloni i Merz es reuneixen a Roma per projectar un nou eix de referència europeu
Irene Savio
Itàlia i Alemanya busquen reordenar el mapa de poder europeu en un moment de profunda incertesa internacional. Amb uns EUA cada vegada més imprevisibles en la seva relació amb el Vell Continent i una França debilitada per la seva inestabilitat interna, Roma i Berlín aposten per reforçar la seva aliança per guanyar influència en la Unió Europea i projectar-se com un nou eix de referència, especialment en matèria de defensa i indústria. "En aquesta jornada, Alemanya i Itàlia no només han confirmat la seva aliança, sinó que també han decidit reforçar-la", va dir ahir la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. "Alemanya i Itàlia són molt a prop, com mai abans", va coincidir el canceller alemany, Friedrich Merz, qui va qualificar d’actualment "fortíssima" la sintonia entre els dos països.
L’acostament es va escenificar a Roma, amb una sèrie de reunions entre ministres i empresaris de tots dos països, a banda de firma d’acords i actes públics entre Meloni i Merz, després de coincidir tots dos en el Fòrum Econòmic Mundial de Davos. Aquesta cita va confirmar la voluntat dels dos governs d’aprofundir una cooperació estratègica cridada a tenir efectes més enllà del pla bilateral. "Alemanya i Itàlia són països que tenen relacions privilegiades [amb els EUA], per això poden ajudar en aquesta relació, sobretot si treballen junts, amb un enfocament programàtic i no instintiu", va dir en aquest sentit Meloni. "En una UE tradicionalment impulsada per l’eix francoalemany, comença a prendre forma un eix alternatiu, amb Itàlia en el lloc de França", van sintetitzar alguns observadors italians.
En aquest marc, l’ambició italoalemanya s’ha traduït de moment en una sèrie d’acords bilaterals i declaracions conjuntes centrades en seguretat i defensa, però també amb un abast més ampli. L’Acord sobre Cooperació Reforçada en Seguretat, Defensa i Resiliència preveu impulsar aliances entre grans grups industrials –com l’anunciada entre la italiana Leonardo i l’alemanya Rheinmetall–, desenvolupar noves tecnologies en àmbits com espai i ciberseguretat i assegurar l’accés a matèries primeres crítiques per a la indústria; un plantejament que connecta amb els informes de Mario Draghi i Enrico Letta sobre la pèrdua de pes econòmic i industrial del bloc.
Coordinació exterior
Roma i Berlín volen a més fer un salt polític en la seva coordinació exterior. Per aconseguir-ho, planegen institucionalitzar reunions conjuntes de ministres d’Exteriors i Defensa en format 2 +2, per mantenir el suport a Ucraïna i coordinar missions en regions considerades estratègiques, com l’Àfrica i els Balcans.
Els acords inclouen mesures per facilitar el moviment de tropes i equips a través d’Europa, que redueixin barreres burocràtiques i millorin les infraestructures de transport. "L’enfortiment del pilar europeu a l’OTAN i el reforç de la nostra dissuasió i defensa són necessaris, no només per l’amenaça directa que Rússia representa per a la seguretat euroatlàntica", van afegir Meloni i Merz en un comunicat conjunt.
