Camí a les urnes
La batalla per Terol i el focus nacional marquen l’inici de la campanya
Alegría reclama una campanya «amb altura i digna» i Azcón centra el seu primer míting en l’habitatge
Quatre partits trien la ciutat per iniciar la carrera de les autonòmiques a l’Aragó
L. C. L. / S. H. V. / A. A. A. / SR. CH.
Vuit partits, dues seus per començar la campanya electoral a Aragó, i dos líders nacionals obrint camí. Els candidats a presidir el Govern d’Aragó es van repartir ahir entre Saragossa i Terol per començar aquesta insòlita cursa electoral en el primer avenç d’unes eleccions a l’Aragó. En una convocatòria excepcional, condicionada pels tres dies de dol nacional per la tragèdia ferroviària d’Adamuz (Còrdova), el to i l’atmosfera de l’inici de campanya al Pignatelli van ser diferents aquest gener. La tradicional nocturnitat i el simbolisme de l’enganxada de cartells a mitjanit van deixar pas a un inici de la campanya més descafeïnat, amb poc ambient, i amb unes escenificacions més pensades en els vídeos per a les xarxes socials que en la calor de la celebració de la festa de la democràcia i la militància.
Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (Vox), Tomás Guitarte (Aragó-Terol Existeix) i Alberto Izquierdo (PAR) van escollir Terol per aquest primer dia en què ja es podia demanar el vot als electors aragonesos.
Província clau
La província de Terol, amb 14 diputats en joc, serà determinant per a la conformació de les Corts d’Aragó a partir del 8 de febrer. En aquest inici de la cursa electoral entelat pel dol, la socialista Pilar Alegría va reclamar, de nou, una campanya "a l’altura i digna", en què es continuï recordant les víctimes. Després va viatjar fins a l’aeroport de Terol per treure pit del seu segell socialista i es va comprometre a "continuar recorrent el territori" aragonès en aquests pròxims 15 dies. També des de Terol, el candidat de Vox Alejandro Nolasco va participar en una enganxada de cartells sense convocatòria als mitjans, després de tres dies d’activitat en què l’extrema dreta no ha respectat el dol nacional.
Aragó-Terol Existeix va centrar els seus esforços allà on va néixer. El seu candidat, Tomás Guitarte, va participar en la tradicional enganxada de cartells a la plaça de San Juan, reivindicant-se com l’única força política nativa turolense, i assegurant que només la seva papereta garanteix als turolenses que seran escoltats en les Corts d’Aragó. I, finalment, Alberto Izquierdo, del PAR, que viu aquesta campanya amb el perill de la desaparició apuntant a totes les enquestes.
El president d’Aragó i candidat del PP, Jorge Azcón, no va tenir dubtes a iniciar la campanya parlant de vivenda, escortat per les grues de les promocions de blocs que el seu Govern ha llançat al barri de Valdespartera. L’accés a la vivenda és el primer problema per als aragonesos i, els últims dos anys i mig, el seu govern ha fet bandera d’una proposta política antagònica a la del Govern Sánchez i que vol desbloquejar el congestionat mercat immobiliari.
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
- Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
- Aleix Serra, meteoròleg: 'El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- L'empresariat es revolta: 'El Pirineu no pot continuar sent la renúncia permanent
- Mor als 90 anys l'últim director de la Fàbrica Nova de Manresa, Gil Lleonart Riera
- Quatre persones detingudes per cultivar marihuana en una nau de Sallent