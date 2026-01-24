Suspès el servei de Rodalies fins que es garanteixi la seguretat del sistema
La Generalitat reclama la gratuïtat fins que la represa sigui fiable i sostinguda en el temps
ACN
El servei de Rodalies i Regionals ha quedat suspès fins a nou avís a petició del Govern, que reclama que es mantingui així fins que es garanteixi la seguretat i l’operativitat del sistema. També ha demanat la gratuïtat fins que la represa sigui fiable i sostinguda en el temps. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha remarcat que les últimes incidències, com el despreniment de divendres, i la situació meteorològica actual han forçat el Govern a prendre aquesta decisió. Ha afegit que l’objectiu és garantir la seguretat i el dret a la mobilitat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha constatat que en aquests moments “no s’estan donant les condicions per acreditar la mobilitat segura” dels ciutadans.
Dalmau s’ha adreçat als ciutadans per reconèixer que són uns “dies difícils pel país”, perquè els efectes del temporal s’estan allargant aquests dies i han generat “un volum d’incidències sense precedents a la història recent de la xarxa ferroviària”. El conseller ha remarcat que la seguretat “és i serà la qüestió primordial” en l’actuació del Govern, tot i que també és prioritari garantir la mobilitat. “És l’hora de les solucions. Catalunya no se la pot jugar i no se la jugarà”, ha assegurat.
També ha enviat un missatge de disculpes, insistint que la situació és “excepcional i sense precedents”. “El Govern ha estat, és i estarà sempre al seu costat defensant els interessos del país. Els usuaris no poden ser ostatge en cap cas d’aquesta situació”, ha advertit.
Dalmau ha reconegut que “venen hores complicades”, però ha insistit que aquest govern “s’està deixant la pell per remuntar el sistema”. “No podem prometre miracles, però d’aquesta crisi ens en sortirem”, ha afegit.
També ha anunciat que es reuniran amb representants del món local, plataformes d’usuaris i grups parlamentaris aquest dissabte per informar-los en primera persona d’aquesta situació.
Per la seva part, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha indicat que divendres semblava que la situació semblava que agafava una via de solució, però el despreniment de divendres entre Maçanet i Blanes va ser un punt d’inflexió i cal afegir la situació meteorològica. Com Dalmau, ha remarcat que la prioritat és una mobilitat segura de la ciutadania i els treballadors.
En aquest sentit, també ha anunciat que s’ha acordat establir mecanismes de comunicació conjunta en benefici de la ciutadania, perquè “cal donar instruccions clares”, en referència a la confusió de primera hora del matí, quan s’havia parlat de la suspensió i després de servei parcial.
Paneque ha constatat que “no es poden donar garanties d’operativitat a tota la xarxa”, i és per això que des de la Secretaria de Mobilitat s’ha signat una resolució per aturar el servei. “El titular és qui indica què ha de fer i què no”, ha recordat la consellera, que ha explicat que els trens arribaran a les capçaleres de les línies per no deixar penjats els usuaris en trànsit.
També ha concretat que s’estan analitzant 21 punts de la xarxa, dos d’ells “amb molta intensitat”.
