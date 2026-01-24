Marta Abengochea, candidata d’IU Aragó-Moviment Sumar: "Necessitem l’esquerra forta per fer fora les dretes"
Candidata d’IU Aragó-Moviment Sumar, es presenta per primera vegada a les eleccions de la comunitat.
Laura Carnicero
És la primera vegada que es presenta a unes eleccions autonòmiques. ¿Quins objectius es marca?
Ho afrontem amb molta il·lusió. L’objectiu principal és mobilitzar l’electorat d’esquerres perquè surti a votar. Aragó no és una terra de dretes, i el repte és desallotjar-les del poder, perquè les seves polítiques empitjoren la qualitat de vida de la gent.
IU va intentar una coalició d’esquerres, que finalment no va poder ser, i hi ha tres llistes a l’esquerra del PSOE, ¿pot minvar el seu resultat electoral?
Hi ha una gran expectació a la societat sobre la unió de les forces d’esquerra. És el fruit del nostre treball, però creiem que aquest és un moment prou important per, tot i no haver aconseguit aquesta unitat, començar a construir un projecte de futur i animar la gent a votar pels seus drets. Hi ha un risc real d’involució democràtica.
IU concorre en coalició amb Moviment Sumar i CHA –que forma part de Sumar al Congrés de Diputats– però no va amb vostès. ¿Pot explicar-ho?
Sumar és un conjunt de moltes forces que tenen interessos territorials i diferències. Cadascú ha buscat el lloc electoral que més li ha convingut. És una mica estrany que siguem a nivell estatal d’una manera i aquí d’una altra, però no és la primera vegada ni serà l’últim. Tenim prou entitat cada un per presentar-nos per separat.
¿Plantejaria una campanya de no-agressió entre les esquerres?
És el que farem. Necessitem estar totes les forces d’esquerres fortes. Els adversaris sabem qui és: les polítiques del PP, la ultradreta, i la socialdemocràcia tèbia que no legisla en favor de la gent.
¿Com veu l’avenç electoral?
Ha sigut una irresponsabilitat majúscula del senyor Azcón, que ha actuat per interès partidista i individual, perquè tots sabem que vol acabar a Madrid.
¿Quines diria que són les seves prioritats?
Garantir els drets enfortint els serveis públics, i això implica revertir processos de privatización. Primero, la concertació del batxillerat i de les escoles 0-3 anys. És una barbaritat que es vagin a destinar 20 milions a això mentre tenim infraestructures sense mantenir, alumnat amb abrics a les aules, falta de personal... I en sanitat, convocar en temps i forma les places de cobertura permanent, que són les que donarien solució a les llistes d’espera. Ja estem privatitzant fins al territori, que el venem a l’oligopoli energètic. És un full de ruta clar de les polítiques neoliberals del PSOE i el PP.
¿Què té pensat fer vostè amb els centres de dades?
Cal fer una moratòria. No només perquè ocupen moltes hectàrees i consumeixen molta aigua. A més està l’energia que comprometen i que necessitem per a pimes i per a l’economia no especulativa. Necessitem governar de veritat, fer una planificació.
