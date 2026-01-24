Un terç de Regió7 serà infogràfic en l'edició impresa de dilluns 26 de gener
El diari presenta un suplement elaborat exclusivament de manera visual per entendre l’actualitat laboral, empresarial, financera, de mobilitat, consum i cultura
El volum de dades que es produeixen en tots els àmbits i esferes del món és tan abundant que sovint genera desconcert, o, encara pitjor, rebuig. Bona part de la ciutadania se sent aclaparada per enormes quantitats d’informació que difícilment pot ser contrastada, verificada i assimilada.
Hi ha professionals, entitats, empreses i institucions que reaccionen amb un entusiasme acrític o una por irracional davant d’un material de naturalesa numèrica que pot resultar tan fascinant com dissuasiu.
Els periodistes i els mitjans i grups de comunicació per als quals treballem no estem exempts de comportaments com aquests. Per aquesta raó és tan convenient familiaritzar-se el més aviat possible amb uns continguts que, sotmesos al processament adequat i ben presentats visualment, són útils per conèixer el passat, entendre l’actualitat i avançar-se a les tendències.
Aquesta és la motivació d’El món en dades, un especial de 16 pàgines que publicarà Regió7 en l’edició de paper dilluns 26 de gener de 2026 amb l’objectiu de mostrar diferents aspectes d’interès periodístic amb les xifres com element nuclear i fil conductor del relat.
Es tracta d’una experiència sense precedents en el seu àmbit de cobertura per facilitar a l’audiència les claus d’interpretació en els terrenys laboral, empresarial, financer, de mobilitat, consum i cultura d’una manera rigorosa, però senzilla i lúdica.
Des del seu redisseny l’últim trimestre de 2025, la Revista d’aquest rotatiu ja ofereix setmanalment una secció d’aquest tipus, amb infografies autònomes, independents.
En aquesta ocasió, no apareixerà una sola pàgina emancipada del format predominant als mitjans impresos, l’escrit, sinó 16, un terç del total del diari, que en té 48.
