Alerta per un nou front que deixarà nevades al Pirineu i vent de més de 70 km/h a tot Catalunya
Es demana molta precaució en els desplaçaments per carretera i en les activitats a l'exterior
ACN
Protecció Civil manté l'alerta dels plans Neucat i Ventcat per l'arribada d'un nou front que deixarà nevades intenses al Pirineu per sobre dels 900 metres i ratxes de vent de més de 70 km/h a gran part de Catalunya. La previsió de nevades comença aquest diumenge al vespre i afectarà sobretot el Pirineu Occidental i Central, especialment a les comarques de la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà i en grau inferior l'Alt Urgell, Alta Ribagorça, Cerdanya, Pallars Jussà i Ripollès. En tot l'episodi es podran acumular més de 30 centímetres de neu nova per sobre dels 2.000 metres. Pel que fa al vent, el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) espera ratxes que poden superar els 80 km/h a Ponent, Pirineu Occidental, Catalunya Central i litoral Central.
El vent bufarà de component oest (ponent) i al Pirineu el llindar és probable que se superi a cotes altes. Mitja dotzena de comarques del Camp de Tarragona, el Penedès i l'àmbit metropolità tenen risc de ratxes fortes de vent aquest pròxim dilluns. Es tracta del Baix Camp, Alt Camp, Tarragonès, Baix Penedès, Alt Penedès, Garraf i Baix Llobregat. Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments per carretera i en les activitats exteriors. A alta muntanya, el fenomen del torb pot dificultar la visibilitat i provocar desorientació sobre el terreny. El risc d'allaus es manté fort (nivell 4 sobre 5) als sectors de la Pallaresa, Prepirineu, Vessant Nord Cadí-Moixeró i Ter-Freser.
La xarxa viària va recuperant la normalitat després de la nevada
Pel que fa a les afectacions viàries, el Servei Català de Trànsit (SCT) informa que es va recuperant la normalitat a la majoria de les vies. Les incidències més destacades són el tall de la C-28 al port de la Bonaigua per risc d'allaus, i de la BV-4031 al coll de la Creueta per neu, entre Castellar de n'Hug i Toses. A més, són necessàries les cadenes en un tram de la C-38 a Molló (Ripollès), l'N-141c entre Calders i Tona; i la C-462 al coll de Port, entre la Coma i la Pedra i Tuixén.
Més de 310 avisos als Bombers i prop de 1.200 trucades al 112
Els Bombers de la Generalitat han rebut una cinquantena d'avisos pel temporal de neu i pluja en les últimes hores. Des de les 20.00 hores d'ahir dissabte fins a les 11.00 hores d'aquest diumenge, els Bombers han atès aquesta cinquantena de serveis, bàsicament per retirar branques o arbres caiguts, així com per la presència de pedres o esllavissades a les carreteres. Destaca la caiguda d'un arbre de grans dimensions al carrer Santiago Rusiñol de Cardedeu (Vallès Oriental) o una esllavissada de terra a la carretera ISR-12 a les Oluges (Segarra). En tot l'episodi de neu a cota baixa i pluja, els Bombers han rebut més de 310 avisos, principalment de la Regió d'Emergències Centre (86) i la Regió d'Emergències de Tarragona (86).
Finalment, el telèfon d'emergències 112 ha rebut des de l'inici de l'episodi fins a les 12 hores d'aquest diumenge un total de 1.190 trucades referents al temporal de neu i pluja. La majoria de comunicacions, principalment per incidències de trànsit i meteorologia, s'han fet des del Solsonès (121), el Baix Camp (88) i el Moianès (86).
