Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaRodaliesTall a l'AP-7Agnès MarquèsRun clubInnocentada
instagramlinkedin

Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats

El conductor ha donat positiu en la prova d'alcoholèmia i el test de drogues

Agents dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu.

Agents dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu. / Mossos d'Esquadra

ACN

Subirats

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 19 anys com a presumpte autor de la mort d'un ciclista aquest diumenge al matí a Subirats (Alt Penedès). El conductor ha donat positiu en la prova d'alcoholèmia i en el test de drogues que li han practicat els agents de Trànsit. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha rebut l'avís de l'accident a les 7.48 hores al quilòmetre 4,8 de la C-243a, entre Sant Sadurní d'Anoia i Vilafranca del Penedès. Es tracta de la tercera víctima mortal enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
  2. Un de cada deu testaments firmats al Bages acaba en un desheretament
  3. Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova
  4. La zona de Catalunya on passa l'hivern Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte'
  5. Puente explica que el mur de Gelida era responsabilitat de Carreteres i havia rebut tres inspeccions entre 2023 i 2025
  6. Sor Lucía fa una crida per aconseguir al territori una de les ambulàncies que portaran a Ucraïna
  7. Javier de Haro, psicòleg, sobre el fals mite dels avis: 'Només ho entendrem quan siguem avis
  8. La neu i el gel compliquen la circulació per les carreteres de la regió central

Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats

Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats

Adif mobilitza "tots els recursos" per actuar en 23 punts de la xarxa de Rodalies

Adif mobilitza "tots els recursos" per actuar en 23 punts de la xarxa de Rodalies

Junqueras demana la dimissió de la consellera Paneque i del ministre Puente pel caos a Rodalies

Junqueras demana la dimissió de la consellera Paneque i del ministre Puente pel caos a Rodalies

Solsona ensenya a escalar els alumnes de primària

Solsona ensenya a escalar els alumnes de primària

El sol s’imposa al vent i la Fira de la Baronia omple els carrers d’Òdena

El sol s’imposa al vent i la Fira de la Baronia omple els carrers d’Òdena

Diego Ocampo: "Reyes i Brooks són un gran exemples pels jugadors joves"

Diego Ocampo: "Reyes i Brooks són un gran exemples pels jugadors joves"

Què és CBP, el cos federal desplegat junt amb ICE a Minneapolis i els agents del qual han matat Alex Pretti

Què és CBP, el cos federal desplegat junt amb ICE a Minneapolis i els agents del qual han matat Alex Pretti

El Cadí la Seu obté un triomf contra l'Estudiantes que el comença a fer mirar cap amunt (79-68)

El Cadí la Seu obté un triomf contra l'Estudiantes que el comença a fer mirar cap amunt (79-68)
Tracking Pixel Contents