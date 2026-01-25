Eleccions municipals del 2027
Elisenda Alamany serà la candidata d’ERC a l’alcaldia de Barcelona en unes primàries sense rival
Els sectors crítics renuncien a presentar batalla i deixen via lliure a la secretària general
Elisenda Alamany presenta la seva candidatura per ser l’alcaldable d’ERC a Barcelona
Elisenda Alamany: «Barcelona necessita rehabilitar els habitatges; si no, ho faran els fons d’inversió»
Quim Bertomeu
ERC té des d’aquest diumenge candidata a l’alcaldia de Barcelona per a les eleccions municipals del maig de l’any que ve. La secretària general del partit i actual líder republicana a l’Ajuntament de la ciutat, Elisenda Alamany, encapçalarà per primera vegada la llista municipal. En els dos últims comicis locals, el 2019 i el 2023, va ser la número dos de l’exconseller Ernest Maragall. Ara estarà al capdavant del projecte.
Alamany s’ha assegurat la nominació després que aquest diumenge s’hagi confirmat que no tindrà rival en les primàries que havia convocat el partit per elegir el seu candidat. Les primàries se celebraran igualment, però el 27 de febrer, jornada de la votació, només hi haurà un nom, el seu. Això fa que només hagi d’anar descomptant dies del calendari fins que la seva designació sigui oficial.
Fins a l’últim moment ha existit el dubte de si finalment tindria rival i les primàries serien competides. Des de la seva fractura interna el 2024, ERC té diversos sectors crítics contra la direcció que lidera Oriol Junqueras i la mateixa Alamany. Aquests sectors s’han estat reunint en les últimes setmanes per buscar un candidat que disputés la nominació a Alamany, però no l’han trobat.
L’absència de rival reforça la candidata i li estalvia un mes de campanya electoral i de debats cara a cara que, inevitablement, haurien augmentat la temperatura interna d’una formació que, si bé ha recuperat l’estabilitat, continua tenint contestació interna. No és descartable que en el futur la direcció de Junqueras i els crítics tornin a xocar en altres conteses, però no serà en aquestes primàries.
Fortaleses i debilitats
Alamany s’enfronta al repte de remuntar els resultats d’ERC de les municipals del 2023, quan el partit partia amb grans expectatives després d’haver guanyat les eleccions a Barcelona quatre anys abans, però va acabar caient a la quarta posició. Aquesta vegada, la candidata podrà esprémer un discurs que combini experiència amb renovació, ja que comptarà amb vuit anys de regidora a la seva esquena, però serà la primera vegada al capdavant de la llista. L’últim baròmetre municipal, de fa només un mes, situa els republicans en segona posició en intenció de vot.
Els seus rivals, no obstant, també tindran munició per intentar debilitar la candidatura republicana. La principal carta que utilitzaran serà intentar equiparar ERC amb el PSC, per les relacions fluides que els dos partits han tingut en els últims anys. Sense anar més lluny, Alamany va ser durant un temps partidària d’entrar a formar part del govern municipal de Collboni, un pla que va generar tensions internes a ERC i que no va prosperar.
Llicenciada en Filologia Catalana, Alamany (Sabadell, 1983) va irrompre en la primera línia política com a diputada del Parlament amb les sigles d’una altra formació política, els Comuns. En va arribar a ser la portaveu parlamentària, però el 2019 va acabar deixant el grup per desavinences amb la direcció. Llavors va crear una nova organització, Nova, que va acabar sent la plataforma per pactar amb ERC i, uns anys més tard, el 2023, es va acabar integrant en el partit republicà. Des de fa un any és la seva secretària general.
Les municipals no seran per a ERC unes eleccions qualsevol. Si no s’avancen les generals o les catalanes, serà el primer examen electoral dels republicans des que Junqueras i la Alamany van aconseguir el control de la formació el desembre del 2024. Serà, per tant, el primer gran termòmetre per mesurar si aquest tàndem ha aconseguit reflotar el partit del sot electoral en què va entrar el 2023. Un bon resultat reforçarà la direcció. Un de dolent tornarà a tensar les costures internes. Per als aspectes bons i per als dolents, moltes mirades estaran posades en el resultat de Barcelona.
