Apunts polítics de la setmana
¿Un Estat en decadència?
Acabat el dol oficial per les víctimes de l’accident ferroviari d’Adamuz, s’ha desencadenat el combat pel relat. Per al PP, "l’estat de les vies és el reflex de l’estat de la nació", mentre que el Govern esgrimeix més inversió que en els governs conservadors. A tot això, Vox aprofita per sembrar confusió.
May Mariño
El sinistre ferroviari d’Adamuz, que va truncar la vida de 45 persones, ha condicionat l’esdevenir de moltes famílies i ha canviat el pas en la política. Des dels primers compassos, la sintonia institucional entre el Govern i la Junta d’Andalusia ha sigut reconeguda fins pels actors implicats. És el que s’espera de la política entesa com un servei per a la ciutadania, però aquests dies ha destacat precisament per la seva inusualitat.
El caos
Acabat el dol oficial, es va desencadenar el combat pel relat. Una contesa que ja havia tingut alguns episodis que convidaven a pensar el camí que seguiria el principal partit de l’oposició una vegada que Vox va responsabilitzar el Govern "corrupte" i "criminal" del sinistre i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va demanar "responsabilitats".
El president del PP va denunciar el "caos" que recorre el país barrejant incidències derivades per inclemències meteorològiques amb la "tragèdia" a l’alta velocitat. "No són fets aïllats, és un símptoma general que els serveis públics essencials que depenen del Govern no estan funcionant". Per a Alberto Núñez Feijóo "l’estat de les vies és el reflex de l’estat de la nació". Però el Govern esgrimeix que la "despesa en manteniment de la xarxa d’alta velocitat per quilòmetre ha augmentat en un 43% des del 2018".
Més inversió
Remarca l’Executiu que "aquesta despesa més gran no es deu només a l’augment de la xarxa d’alta velocitat, sinó també a una despesa més gran per quilòmetre d’alta velocitat. En canvi, durant el govern anterior va caure un 10%". Apareix així l’argument de l’herència rebuda de l’Executiu que va presidir el popular Mariano Rajoy i que ratifica fins i tot des de presó José Luis Ábalos.
Per a alguns, el pas d’Ábalos per Transports es troba darrere d’aquest accident. Relacionen contractes firmats en aquella època amb els materials utilitzats en les recents millores de què presumeix Puente. Per desmuntar aquesta "notícia falsa", en el Govern assegura que el tram sinistrat "va passar en l’octubre una prova geomètrica i a finals de novembre, una prova dinàmica" i que "també es va realitzar una inspecció a peu el passat 5 de novembre".
Per al ministre, que s’ha convertit en la veu del Govern i la persona que assumeix tot el desgast de la crisi, l’accident no es deu a una falta de manteniment o controls. I s’agafa al "creixement exponencial de les inversions" per al manteniment de les infraestructures ferroviàries, que ha passat de 1.747 milions d’euros el 2017 a superar els 5.000 milions el 2025.
El cúmul de circumstàncies d’aquesta setmana fa que, alimentada per Vox, s’estengui la sensació que viatjar a Espanya "ja no és segur", com es remarca una vegada i una altra des del partit que lidera Santiago Abascal. Un apunt més en l’estratègia del caos que nodreix Vox diàriament i que Feijóo s’encarrega també d’abonar quan diu que "el Govern no aclareix gairebé res, multiplica la inquietud i genera caos. Com més coses diuen, més confonen; com més actuen, més espanten".
Unes paraules que tenen més eco social que els números de l’Executiu per reforçar que "el tren és un mitjà de transport sostenible, ràpid, accessible, còmode i segur". I aporten per al seu relat que entre 2017 i 2024 el nombre d’accidents greus es va reduir de 26 a 18. "Espanya té menys accidents ferroviaris que països com Alemanya, França o Itàlia" i el país està "per sota de la mitjana europea a la mitjana d’accidents ferroviaris amb persones implicades, malgrat comptar amb la xarxa d’alta velocitat més extensa d’Europa".
Credibilitat
Una vegada identificades i enterrades les víctimes, el president andalús va assenyalar que "és imprescindible per al restabliment de les víctimes i davant el nivell de desconfiança que s’ha generat sobre els ferrocarrils", que les investigacions en marxa "com abans donin llum sobre l’esdevingut".
El Govern ha fiat en Puente el relat dels fets en un moment en què la indignació creix al carrer –i de la que Abascal s’erigeix com el seu representant i d’allà l’auge dels seus rèdits electorals– i els sentiments estan a flor de pell per la tragèdia. Un ministre que sap posar-se el vestit institucional i treballar pel bé comú però que regularment lluu un perfil combatiu que genera tal rebuig social com a aire insufla a les files socialistes.
I amb aquest ambient se celebrarà homenatge d’Estat a Huelva, la província més afectada per la tragèdia, el pròxim 31 de gener, del qual ja s’ha esborrat Vox.
