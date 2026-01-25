Relació transatlàntica
Europa entén que la confiança amb els EUA s’ha trencat i la ruptura és possible
Les amenaces sobre Groenlàndia i les humiliacions de Trump han portat el continent a replantejar-se la seva política de pacificació i impulsar més autonomia respecte a Washington
«La pacificació no ha funcionat», assegura el vicepresident del Parlament Europeu
Ricardo Mir de Francia
Europa ha respirat aquesta setmana. Sembla que s’ha evitat el pitjor, però ningú sap quant durarà l’aparent distensió. Aquests últims dies, durant l’estada a Davos, Donald Trump va rebaixar les amenaces per apoderar-se de Groenlàndia i va obrir la porta a un possible compromís amb Dinamarca que passaria per una presència militar més important dels Estats Units a l’illa de sobirania danesa.
Europa ha guardat de moment els seus cartutxos, però pocs semblen fer-se massa il·lusions. Si alguna cosa ha quedat ben clara també durant el Fòrum Econòmic Mundial és que la confiança amb Washington s’ha trencat i la relació es podria trencar en qualsevol moment, si és que no s’ha trencat ja. El continent s’ha atipat de les amenaces, les coaccions, la falta de respecte i la subordinació que exigeix Trump. L’aliança transatlàntica va reconèixer divendres Kaja Kallas, la cap de la diplomàcia europea, "ha rebut un gran cop".
"Un món sense llei"
Aquesta sensació fa un cert temps que està prenent forma. Europa ja reconeix obertament que el món ha canviat. L’ordre liberal dels últims 80 anys, en el qual tenia un paper prominent, està deixant pas a "un món sense llei", com el va descriure el president francès Emmanuel Macron, "en el qual es desobeeix la llei internacional i ressorgeixen les ambicions imperialistes". En aquesta nova realitat els EUA ja no formen part de la solució sinó del problema, i suposen un depredador disposat a carregar-se a qualsevol que s’interposi en el seu camí. "Les dècades de la pax americana han arribat a la a fi i, per a nosaltres a Europa i a Alemanya, ja no existeix tal com la coneixíem", va reconèixer a mitjans de desembre el canceller alemany, Friedrich Merz, durant el congrés del seu partit, la CDU. "¡És un fet! Els nord-americans defensen amb duresa els seus interessos i no podem respondre de cap altra manera que defensant també els nostres".
Aquesta va ser també una de les conclusions arran de la reunió extraordinària que va tenir lloc dijous passat amb els líders europeus, convocada davant l’amenaça de nous aranzels de Trump per l’oposició europea als seus plans a Groenlàndia que el republicà va retirar unes hores abans de la cimera.
D’acord amb fonts diplomàtiques citades per Politico, els dirigents van sortir de la reunió amb l’assumpció tàcita que les pautes i codis que han unit nord-americans i europeus des de la Segona Guerra Mundial han passat a millor vida. "Vivim una ruptura del tipus de relació transatlàntica que hem conegut des de 1945", diu a EL PERIÓDICO el vicepresident del Parlament Europeu, Javi López.
"No sé si l’acord de Mark Rutte aconseguirà desescalar la situació, però hi ha una sensació generalitzada que s’ha creuat un punt de no retorn en la relació transatlàntica i la pacificació no ha funcionat", afegeix referint-se a l’acord entre Trump i el secretari general de l’OTAN, per buscar una solució negociada al contenciós per Groenlàndia.
Esquerdes en l’estratègia
Aquesta política de pacificació, un nom que remet a l’estratègia seguida per algunes potències europees amb Hitler fins que va acabar envaint tot Txecoslovàquia, també ha sigut la norma amb Trump des que va arribar a la Casa Blanca. En l’any transcorregut des d’aleshores, Europa ha recorregut als afalacs i a les promeses per comprar-li més productes, energia i armes nord-americans.
S’ha empassat els aranzels de la Casa Blanca i ha acceptat les seves contínues humiliacions o el seu alineament pràcticament total al costat de Vladímir Putin a Ucraïna. Però les seves urpades per Groenlàndia semblen haver emplenat el got.
"Vam intentar apaivagar el nou president a la Casa Blanca. Al dependre dels EUA, vam optar per ser indulgents", va remarcar també a Davos el primer ministre belga, Bart de Wever. "Però s’estan creuant tantes línies vermelles que has de triar: ser un vassall feliç és una cosa; ser un esclau miserable n’és una altra de molt diferent".
La confiança en l’amic americà ha tocat fons. "Ningú pot garantir ja que els Estats Units protegiran Europa en cas d’atac i sembla ben evident que la lògica de la coacció constant no ha parat", assegura López.
"A més hi ha una voluntat inequívoca de manipular i d’influir en els sistemes polítics europeus per impulsar canvis de règim a través dels seus satèl·lits de l’extrema dreta". Aquesta idea no és una conspiració fantasiosa, sinó que apareix obertament detallada en l’Estratègia de Seguretat Nacional presentada per la Casa Blanca a finals de l’any passat.
Unió al continent
L’ofensiva nord-americana està unint el continent. Fins i tot una part de la ultradreta ha rebutjat de ple la coacció de Washington.
Des de fa mesos a Brussel·les i Estrasburg es preparen plans de contingència. Des de mecanismes per reforçar la dissuasió fins a una diversificació de les aliances internacionals, com el recent acord amb el Mercosur. Del "bazuca comercial" al desenvolupament d’una indústria militar pròpia per reduir la dependència dels EUA.
"És el moment d’aprofitar l’oportunitat i construir una nova Europa independent", va repetir un cop més aquesta setmana la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
L’alternativa la va deixar molt clara el primer ministre canadenc, Mark Carney, en el seu celebrat discurs de Davos. En aquest nou món, va dir, ets a la taula o ets al menú.
