Jorge Pueyo, candidat de la Chunta Aragonesista: "Volem ser l’eina de l’esquerra i superar el PSOE"
El candidat de la Chunta Aragonesista a la presidència d’Aragó, Jorge Pueyo (Fonts, 1995), fa el seu primer pas en la política autonòmica. Després de més de dos anys al Congrés, vol liderar el moment d’angoixa de l’esquerra. La crítica a la gestió del PP marca el discurs d’un home que somia avançar els socialistes.
«Farem una llei d’habitatge digna amb zones tensionades i límits al lloguer»
Sergio H. Valgañón
¿Què li diu la gent?
M’ho ha dit Paco, el que va ser assessor de Labordeta: que passa una cosa que no passava des que hi era ell. No al mateix nivell, però la gent es para, ens pregunta, s’acosta a la seu o respon a xarxes socials. Fa temps que no notàvem aquesta pulsió d’alegria i il·lusió.
¿Hi ha un efecte Pueyo?
El que estem aconseguint és tornar a generar il·lusió com a projecte polític. No només enganxats a la institució, sinó vinculats a moviments socials, associacions, sindicats i veïns. Com una eina de tota l’esquerra aragonesa, que sí que troba la veu a través de nosaltres.
¿Amb quines expectatives arriba a la campanya?
Amb poder construir un projecte a llarg termini. Posar els elements per a la construcció d’un projecte a 10 anys que sigui capaç de construir una majoria alternativa a l’Aragó. No tant el resultat del 8F, que les enquestes ens diuen que serà molt positiu, sinó pensar a llarg termini. Ho hem vist amb el BNG i Compromís.
Esmentava vostè el BNG. Amb el complicat moment del PSOE, ¿és el moment que CHA aspiri a superar el PSOE?
Estem en aquest procés d’acumulació de forces. El BNG no va superar el PSOE en unes eleccions, sinó que ha tingut un procés llarg i no vinculat a contextos electorals, sinó a la construcció amb moviments o associacions. No és una lluita identitària i sí una lluita sobirana, social i associativa. Ser l’eina per a la gent d’esquerres. Ho podem aconseguir.
¿Confia a quedar-se amb part d’electorat descontent amb altres forces d’esquerra?
Sí. Ho hem vist en comunitats on s’ha desinflat el PSOE. Hi ha desil·lusió en els seus votants. Hem d’empatitzar amb aquesta desil·lusió que jo mateix he viscut al Congrés. Cal entendre aquest enuig, perquè si no empatitzem no atraurem aquest votant. Quan el PSOE no passa vergonya, la passa la majoria progressista.
¿Què farà amb l’habitatge?
Una llei d’habitatge digna amb zones tensionades, límits al lloguer i que construeixi un parc públic. Que doni suport als joves, que tenen feina, però no poden estalviar a final de mes.
¿Quina és la seva postura en matèria energètica?
La llei d’energia bloquejada té moltes carències. Només pensa en l’oligopoli elèctric. Azcón només vol més potència per ficar més centres de dades i més renovables per a interessos que són extractivistes. I CHA, respecte a les renovables, rebutja els que volen acabar amb els nostres recursos i ha assenyalat que moltes vegades ve aparellat de corrupció d’interessos. Demanem la creació d’una empresa pública d’energia i crear un mapa d’instal·lació preferent de renovables. Si la teva idea de transició ecològica és que per construir un parc eòlic has de desforestar 333 hectàrees, jo crec que hi ha algú que no ha entès gaire bé què és la transició ecològica.
¿El PP aconseguirà deslligar-se de Vox el 8F o hi tindrà una dependència més gran?
Ho hem vist a Extremadura, i a l’Aragó passarà el mateix. Azcón és serf de l’estratègia que tenen a Gènova i l’únic que volen és desgastar el PSOE.
¿Diria que els dos anys de Govern de Sánchez han sigut positius per a l’Aragó?
No ha sigut capaç de regular els lloguers ni d’aprovar lleis com una reducció de la jornada laboral que haurien servit en benefici dels treballadors. A mi que Sánchez digui que l’economia espanyola va com un coet, doncs em sembla molt bé, però no em serveix de res si quan he de pagar a final de mes totes les despeses, no arribo.
¿Què li sembla la proposta del nou finançament autonòmic?
Diem que si Catalunya vol un finançament singular, estarem en contra sempre que no es tinguin en compte les singularitats ni els drets que tenim. Parlo de l’article 107, amb els seus criteris. CHA votarà en contra d’aquest sistema de finançament. Vaig tenir una picabaralla amb Gabriel Rufián fa poc, perquè deia que l’Aragó rebria 630 milions més. Li vaig dir que és com si el PSOE ens convida a menjar tots els dies, però a ells amb un menú executiu i als aragonesos, molles.
¿El finançament autonòmic està fet a la carta de Catalunya?
Efectivament.
