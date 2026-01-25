Crisi ferroviària
Junqueras demana la dimissió de la consellera Paneque i del ministre Puente pel caos a Rodalies
Última hora de Rodalies a Catalunya, en directe | El servei de Rodalies torna a quedar suspès després de la petició del Govern
Carlota Camps
El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha demanat aquest diumenge, cinquè dia sense trens a Catalunya, la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i del ministre de Transports, Óscar Puente. «Si ja han dimitit de les seves responsabilitats, haurien de dimitir també a efectes formals. Els demanem que dimiteixin», ha afirmat en una roda de premsa a la seu del partit a Barcelona. Així mateix, el líder republicà els ha acusat d’utilitzar «excuses» per justificar el mal funcionament del servei i ha recordat que la pluja ha afectat tot Catalunya, però que aquesta només ha alterat el servei de Rodalies, titularitat de l’Estat, i no el dels Ferrocarrils de la Generalitat.
«La situació és molt greu i és conseqüència de dècades de desinversions», ha sentenciat el líder de la formació, que ha arribat a acusar l’Estat de no construir «ni un quilòmetre de ferrocarril convencional» en 50 anys. A més, ha acusat Paneque de «protegir» el Govern espanyol en lloc de denunciar que no s’hagin injectat prou recursos. També ha assenyalat una «incapacitat manifesta» de la consellera i del ministre a l’hora d’afrontar i explicar la crisi en el servei de Rodalies. «Estan més pendents d’intentar trobar excuses puntuals que no d’afrontar el problema en tota la magnitud», ha sentenciat, després de demanar que siguin «conseqüents» i deixin el càrrec.
Dijous passat, Junqueras ja va obrir la porta a exigir dimissions; no obstant, divendres els republicans van suavitzar les crítiques després de reunir-se d’urgència amb la consellera. La portaveu del partit al Parlament, Ester Capella, va assegurar que el seu partit prioritzava les «solucions» abans que les «declaracions grandiloqüents» i va avisar que, una vegada superada la crisi, seria quan analitzarien si el Govern havia estat a l’«altura» i si sol·licitaven responsabilitats polítiques. Era una crítica velada a Junts, que des del matí següent de l’accident a Gelida demana el cessament de Paneque i que aquest dissabte va mobilitzar la plana major del partit fins a Perpinyà per abordar la situació amb Carles Puigdemont.
Amb la mateixa idea, Junqueras ha criticat tant els que «xisclen», amb referència als postconvergents, com els que només busquen maneres que no els afecti electoralment, assenyalant així el PSC. En aquest sentit, ha assegurat que el seu partit vol fer propostes i no «demanar dimissions i anar-se’n a casa». Junqueras s’ha mostrat convençut que el traspàs de Rodalies acordat entre ERC i el PSC és un «molt bon» pacte i ha defensat que l’empresa mixta suposarà un «canvi important» que espera que «es noti molt aviat».
El teletreball
En paral·lel, durant la reunió amb Paneque de divendres, els republicans van demanar reforçar el servei d’autobusos i la gratuïtat del peatge de la C-32 mentre Rodalies i l’AP-7 no funcionessin amb normalitat, dues demandes que el Govern ja ha posat en marxa. També van reclamar que es garantís el teletreball perquè els empleats que no es poden desplaçar no pateixin les conseqüències laborals d’això, una cosa encara pendent i en la qual ha volgut insistir el president d’ERC.
En aquest sentit, ha criticat que el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, no s’hagi reunit encara amb patronals i sindicats per abordar la situació. «És absolutament sorprenent que no hagi explicat res, que no hagi donat la cara i faci declaracions des de Fitur parlant de turisme en lloc d’intentar ajudar les empreses i treballadors del nostre país i aportar solucions», ha rematat.
Els pressupostos
No obstant, quan li han preguntat per com pot afectar aquesta situació a la negociació pressupostària, el líder d’ERC ha tornat a demanar que es desbloquegi la llei per a la recaptació de l’IRPF al Congrés i ha assegurat que el seu partit és el «més interessat» que hi hagi comptes públics per a l’any vinent. «Nosaltres som socis de Catalunya», ha manifestat al ser preguntat per la seva relació amb els socialistes després d’aquesta crisi, sense deixar clares les conseqüències que el Govern no atengui la seva petició de cessament de la consellera.
