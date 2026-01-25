Fora d’òrbita
L’Iran i el net de Roosevelt
La població de l’Iran ha estat sotmesa durant més de set dècades a dos règims autoritaris antagònics; la dictadura laica del xa i la teocràcia dels aiatol·làs. L’última rebel·lió ha sigut la principal amenaça interna fins ara tot i que insuficient per enderrocar-lo.
El veritable poder al país persa no recau en el president sinó en el guia suprem, avui l’aiatol·là Ali Khamenei
La teocràcia iraniana se sustenta sota forts pilars, tot i que aquests últims anys ha patit importants revessos
Kim Amor
La població de l’Iran ha estat sotmesa durant més de set dècades a dos règims autoritaris antagònics. La dictadura laica del xa i la teocràcia dels aiatol·làs. Prou temps per a, entre els dos, eliminar qualsevol indici d’oposició democràtica. L’últim dirigent electe a l’estat persa va ser el nacionalista Mohamed Mosadeq, que va durar només tres anys com a primer ministre. El 1953 un cop d’estat el va enderrocar. El seu "error": nacionalitzar la indústria del petroli, fins aleshores en mans dels britànics, amos i senyors de l’Anglo Iranian Oil Company. Van ser les agències d’espionatge nord-americà, la CIA, i britànica, el M16, les que van planificar i van portar a terme l’operació colpista, coneguda com a Ajax. La va dirigir Kermit Roosevelt, net de l’expresident dels EUA Theodore Roosevelt. Els dos països anglosaxons prefereixen obviar aquesta història. No va ser fins a 2023 que la CIA va reconèixer la seva participació en el cop. Els iranians no l’obliden i continuen recordant amb gran respecte i admiració Mosadeq.
El xa Mohamed Reza Palheví va assumir el tron el 1941. El seu llarg regnat es va caracteritzar per la seva aliança infrangible amb els Estats Units i Israel. La dictadura va omplir les presons de dissidents i va mantenir un ferri control sobre la població a través de la temuda SAVAK, els esbirros del règim. Van ser prop de quatre dècades en què es va forçar els iranians a desprendre’s de les seves arrels islàmiques per assumir les occidentals, en particular les dels EUA. Una minoria, els més pròxims al monarca, no va deixar d’enriquir-se gràcies als petrodòlars, mentre la gran majoria de la població patia repressió i privacions de tot tipus.
Poder religiós
El punt àlgid de malbaratament va ser els festejos de la coronació del xa i la celebració el 1971 dels 2.500 anys de l’Imperi Persa. Aquells dies memorables, el Shahangshah (Rei de reis) va tirar la casa per la finestra a les festes més extravagants de la història moderna, com es van qualificar llavors. "Tinc una missió que ve de Déu, una ordre divina", va dir el monarca.
Una cosa similar va haver de pensar el gran aiatol·là Ruhola Jomeini quan va aconseguir el poder el 1979, després d’una revolta popular. Els islamistes van ser els triomfadors de la revolució, en la qual també van participar esquerrans, nacionalistes i altres forces democràtiques. Aquests últims, però, no en van treure cap profit, més aviat el contrari, van ser part de les víctimes del nou poder, juntament amb els seguidors de l’antic règim que no van aconseguir escapar, com sí que va poder fer el xa. Havia nascut de República Islàmica, on l’islam xiïta dicta les lleis sota el sacrosant i inamovible principi de la Velayat-e-Faqid, la supremacia del religiós sobre el polític.
El veritable poder a l’Iran no recau en el president, de funcions limitades, sinó en el guia suprem, avui l’aiatol·là Ali Khamenei, de 86 anys. L’escut protector d’Ali Khamenei i del règim són els Guardians de la Revolució, la força paramilitar aliena a l’Exèrcit regular els caps del qual controlen gran part de la malmesa economia del país. Hi cal sumar la temuda milícia basiyí, la força que ha reprimit tota revolta en aquest gairebé mig segle de teocràcia.
L’última rebel·lió ha sigut l’amenaça interna més gran que ha tingut el règim fins ara, segons els experts. Però, igual com les anteriors, insuficient per enderrocar-lo. La teocràcia iraniana se sustenta sota forts pilars, tot i que aquests últims anys ha tingut importants revessos que l’han debilitat i mostrat la seva vulnerabilitat. A part de la crisi econòmica, derivada de les sancions internacionals vinculades al programa nuclear, diversos alts caps de la Guàrdia Revolucionària van morir durant els dotze dies de guerra amb Israel l’estiu passat. El més important de tots, Qasem Soleimani, va ser assassinat pels EUA el 2020. A més, el règim de Teheran ha perdut els seus grans aliats a la regió: Hamàs a Gaza, Hezbollah al Líban i a Bashar al-Assad a Síria. Un altre soci, els houthis del Iemen, semblen haver perdut força.
Les intencions de Trump per enfonsar el règim iranià tenen com un dels seus principals blancs la Xina, el gegant asiàtic que avança sense pausa per convertir-se en la primera potència econòmica del món. El 2025 el país va batre el seu propi rècord en superàvit, malgrat els aranzels imposats pel president nord-americà. La Xina és el principal soci comercial de l’Iran, que li subministra el 13% del total de petroli que Pequín compra al món.
La influència del règim xinès ha augmentat en aquests últims anys. El 2021 els dos països van firmar un acord d’associació estratègic en els plans econòmic, tecnològic, energètic i de seguretat. Dos anys més tard, i gràcies a la mediació de Pequín, l’Iran i l’Aràbia Saudita van restablir relacions diplomàtiques. El 2024, sota el mateix padrinatge xinès, l’Iran va passar a formar part dels BRICS, el grup d’onze països emergents que actua com a contrapès al poder de les potències occidentals. Aquest nou panorama genera inquietud a Washington.
- La zona de Catalunya on passa l'hivern Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte'
- Un de cada deu testaments firmats al Bages acaba en un desheretament
- Sor Lucía fa una crida per aconseguir al territori una de les ambulàncies que portaran a Ucraïna
- Puente explica que el mur de Gelida era responsabilitat de Carreteres i havia rebut tres inspeccions entre 2023 i 2025
- Investiguen la mort d'una persona de Manresa a un bar de Sant Joan de Vilatorrada en ennuegar-se
- La Guàrdia Civil destapa una trama corrupta en un abocador d’Osona que va contaminar i va evadir impostos
- Laura Fa: «Els de la premsa del cor som els que més periodisme fem»
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa