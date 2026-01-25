Tribunals
La policia informa que Begoña Gómez no ha entregat el passaport
Els agents esperen una resposta de la defensa, que és a qui la investigada va remetre quan se li va requerir el document
Ángeles Vázquez
La policia ha informat el jutge Juan Carlos Peinado que encara no tenen en el seu poder els passaports de la dona del president del Govern, Begoña Gómez, ni de la seva assistent, Cristina Álvarez, i que ni tan sols tenen encara una resposta sobre això per part de les seves defenses, que van ser a qui les dues dones van remetre davant el primer requeriment del magistrat.
El titular de la plaça 41 del Tribunal d’Instància de Madrid va demanar a la Unitat de Policia Judicial adscrita als jutjats del Cos Nacional de Policia "les gestions realitzades i la resposta obtinguda fins al dia d’avui del requeriment realitzat a les investigades" Begoña Gómez i Cristina Álvarez perquè "fessin entrega dels passaports expedits al seu nom".
L’ofici policial es limita a un breu paràgraf en el qual s’assenyala que com ja va dir l’11 de novembre, el dia 7 es va adreçar a les investigades i que aquestes van traslladar la sol·licitud a la seva defensa jurídica. Afegeix que "a data del present no s’ha rebut resposta i, per tant, no existeix novetat al respecte".
El magistrat ha incorporat la resposta a les actuacions juntament amb la documentació aportada per Indra en relació amb les seves agendes.
En la seva resposta al jutge sobre el programari del màster de Transformació Social Competitiva, codirigit per Begoña Gómez, la multinacional afirma que, després d’una revisió dels seus sistemes, "no hi ha cap acta aixecada".
- La zona de Catalunya on passa l'hivern Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte'
- Un de cada deu testaments firmats al Bages acaba en un desheretament
- Sor Lucía fa una crida per aconseguir al territori una de les ambulàncies que portaran a Ucraïna
- Puente explica que el mur de Gelida era responsabilitat de Carreteres i havia rebut tres inspeccions entre 2023 i 2025
- Investiguen la mort d'una persona de Manresa a un bar de Sant Joan de Vilatorrada en ennuegar-se
- La Guàrdia Civil destapa una trama corrupta en un abocador d’Osona que va contaminar i va evadir impostos
- Laura Fa: «Els de la premsa del cor som els que més periodisme fem»
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa