Sánchez, sobre Rodalies: "Estem treballant dia i nit amb la Generalitat per restablir un servei segur"
El president espanyol mostra el seu "reconeixement" al ministre Puente per "donar la cara des del primer moment"
ACN
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha referit breument a la crisi de Rodalies i ha volgut adreçar un missatge als ciutadans catalans. "Estem treballant dia i nit, i colze a colze, amb la Generalitat perquè es restableixi un servei de Rodalies digne i segur", ha afirmat Sánchez aquest diumenge en un acte de campanya del PSOE a Osca. "Que és el que mereixen els ciutadans de Catalunya, com de la resta d'Espanya", ha puntualitzat el president espanyol, que també ha mostrat el seu "reconeixement" al ministre de Transports, Óscar Puente, per la seva gestió de les tragèdies ferroviàries d'Adamuz i Gelida. "Està gestionant-ho i donant la cara des del primer moment", ha posat sobre la taula el president espanyol.
"Aquesta és la diferència entre uns i altres. Desgraciadament, en la vida les tragèdies succeeixen, però no és igual com es responen a elles", ha continuat Sánchez. "Aquest govern ha respost posant les víctimes al centre de les seves prioritats, amb empatia, eficàcia, transparència i unitat", ha recalcat el president del govern espanyol, que igualment ha reivindicat "deixar de banda la confrontació política estèril". "Ens desvia d'allò més principal que és atendre les víctimes i restablir un servei ferroviari que és admirat a tot el món", ha afirmat Sánchez.
En paral·lel, el president espanyol també ha esmentat la difícil situació política internacional i ha insistit que "Espanya defensa unes relacions transatlàntiques d'igual a igual". Sánchez ha defensat el dret a la sobirania territorial, "com és el cas de Dinamarca i Groenlàndia", i ha respost indirectament a la crítica del president dels Estats Units, Donald Trump, de no augmentar la despesa en defensa al 5%. "Estem molt orgullosos de les nostres forces armades i s'han invertit 41 milions d'euros en defensa per enfortir-les", ha tret pit el president espanyol. "Però també és necessari reforçar la resta de serveis com és el cas de l'educació o la sanitat", ha conclòs Sánchez.
