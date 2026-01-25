Tensió entre Washington i Ottawa
Trump amenaça el Canadà d’imposar aranzels del 100%
El republicà titlla el primer ministre com "un governador més" d’un estat dels EUA i li critica els seus acords amb la Xina
El Periódico
El president dels EUA, Donald Trump, continua desafiant països que han sigut aliats tradicionals tant a nivell econòmic com en matèria de defensa. El mandatari va ampliar la seva llista de greuges i una vegada més va tornar a desafiar estats veïns. Va amenaçar ahir el Canadà d’imposar aranzels del 100% si acaben fructificant les seves negociacions comercials amb la Xina, en un nou indici de la crisi diplomàtica entre Washington i Ottawa. També va assegurar que obtindrà "tot el que necessita" Groenlàndia, sota sobirania de Dinamarca, després del principi d’acord, encara per detallar-se, que van firmar Trump i Marc Rutte, secretari general de l’OTAN i afí al dirigent nord-americà.
El primer ministre del Canadà, Mark Carney, va mantenir fa una setmana una trobada amb el president de la Xina, Xi Jinping, en una visita oficial al país asiàtic després de la qual va sentenciar que les relacions bilaterals amb la Xina són "més predictibles" que les que el país nord-americà té amb els Estats Units després de la tornada de Trump a la Casa Blanca.
Relació amb la Xina
En resposta, en un missatge publicat a les seves xarxes socials, Trump va tornar a descriure el primer ministre canadenc com el "governador" d’un estat més dels EUA i va avisar que el Canadà serà la gran perjudicada en cas d’un acord amb Pequín.
"Si el governador Carney creu que convertirà al Canadà en un port d’embarcament perquè la Xina enviï béns i productes als Estats Units, està molt equivocat", va declarar Trump. "La Xina es menjarà el Canadà, el devorarà per complet, destruint els seus negocis, el seu teixit social i el seu estil de vida en general", va afegir el líder nord-americà per continuar amb les amenaces: "Si el Canadà arriba a un acord amb la Xina, se li aplicarà immediatament un aranzel del 100% a tots els béns i productes canadencs que ingressin als Estats Units".
El president nord-americà també manté el seu desafiament respecte a l’illa àrtica de Groenlàndia i ahir es va tornar a mostrar convençut que aconseguirà "tot el que fa falta" en les seves negociacions per a la incorporació de Groenlàndia malgrat el rebuig de la població local i de les institucions europees.
