Ajornat el funeral d’Estat per les víctimes

Manuel Murillo Martínez

Poques hores després de celebrar-se una missa funeral en record de les persones mortes en l’accident ferroviari d’Adamuz en aquesta localitat cordovesa, la Junta d’Andalusia va anunciar ahir que s’ajorna fins a nova data l’homenatge d’Estat previst per al pròxim 31 de gener, perquè moltes famílies "no hi podrien assistir", segons el Govern.

