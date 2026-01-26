Ajornat el funeral d’Estat per les víctimes
Manuel Murillo Martínez
Poques hores després de celebrar-se una missa funeral en record de les persones mortes en l’accident ferroviari d’Adamuz en aquesta localitat cordovesa, la Junta d’Andalusia va anunciar ahir que s’ajorna fins a nova data l’homenatge d’Estat previst per al pròxim 31 de gener, perquè moltes famílies "no hi podrien assistir", segons el Govern.
