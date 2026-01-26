Eleccions municipals del 2027
Alamany serà la candidata d’ERC a l’alcaldia de BCN
Els sectors crítics renuncien a presentar batalla i deixen via lliure a la secretària general
Quim Bertomeu
ERC té des d’ahir candidata a l’alcaldia de Barcelona per a les eleccions municipals de maig de l’any que ve. La secretària general del partit i actual líder republicana a l’ajuntament de la ciutat, Elisenda Alamany, encapçalarà per primera vegada la llista municipal. En els dos últims comicis locals, el 2019 i el 2023, va ser la número dos de l’exconseller Ernest Maragall. Ara estarà al capdavant del projecte.
Alamany es va assegurar la nominació després que ahir es confirmés que no tindrà rival en les primàries que havia convocat el partit per elegir el seu candidat. "Em sento agraïda que, després de 7 anys treballant per la ciutat, s’hagi confiat que soc la persona amb el consens i la força necessaris per situar a ERC al lloc que es mereix a la capital del país", va celebrar Alamany en un missatge a les xarxes. Les primàries se celebraran igualment però el 27 de febrer, jornada de la votació, només hi haurà un nom, el seu.
Fins a l’últim moment hi va haver el dubte de si finalment tindria rival, però els sectors crítics amb la direcció d’ERC que van aflorar el 2024 no han trobat un candidat alternatiu. L’absència de rival reforça la candidata i li estalvia un mes de campanya electoral i de debats cara a cara que, inevitablement, haurien augmentat la temperatura interna d’una formació que, si bé ha recuperat l’estabilitat, continua tenint contestació interna.
Alamany s’enfronta al repte de remuntar els resultats d’ERC de les municipals del 2023, quan el partit partia amb grans expectatives després d’haver guanyat les eleccions a Barcelona quatre anys abans, però va acabar caient a la quarta posició. L’últim baròmetre municipal, de fa tot just un mes, situa ara els republicans en segona posició en intenció de vot.
Els seus rivals, no obstant això, també tindran munició per intentar debilitar la candidatura republicana. La principal carta que utilitzaran serà mirar d’equiparar ERC amb el PSC, per les relacions fluides que els dos partits han mantingut durant els últims anys. Sense anar més lluny, Alamany va ser durant un temps partidària d’entrar a formar part del govern municipal de Collboni, un pla que va generar tensions internes en ERC i que no va prosperar.
Primer examen
Llicenciada en Filologia Catalana, Elisenda Alamany (Sabadell, 1983) va irrompre en la primera línia política com a diputada del Parlament amb les sigles dels Comuns. Va arribar a ser-ne la portaveu parlamentària, però l’any 2019 va acabar deixant el grup perquè tenia desavinences amb la direcció. Llavors va crear una nova organització, Nova, que va acabar convertint-se en la plataforma per pactar amb ERC i, uns anys més tard, el 2023, es va integrar al partit republicà. Des de fa un any és la seva secretària general.
Les municipals no seran per a ERC unes eleccions qualssevol. Si no s’avancen les generals o les catalanes, serà el primer examen electoral dels republicans des que Junqueras i Alamany van aconseguir el control de la formació el desembre del 2024.
