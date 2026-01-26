Problemes de mobilitat
ERC exigeix 1.700 milions més per al pla de Rodalies després del caos en el servei
El partit de Junqueras manté la mà estesa al Govern per negociar els pressupostos malgrat la crisi ferroviària
Junqueras demana la dimissió de la consellera Paneque i del ministre Puente pel caos a Rodalies
Els accidents de tren i l’hospitalització d’Illa alteren el calendari dels pressupostos
Quim Bertomeu
ERC ha reclamat aquest dilluns que el caos en el servei de Rodalies es tradueixi en una inversió més gran de l’Estat en els trens de Catalunya. Els republicans han posat xifres concretes a la seva reivindicació: volen que el pla de Rodalies 2020-2030, que és a l’equador de la seva aplicació, inclogui 1.700 milions d’euros més dels pressupostats inicialment. «Necessitem que el pla s’ampliï, necessitem més recursos per afrontar les necessitats que té la xarxa», ha dit el portaveu del partit, Isaac Albert.
El pla de Rodalies es va pressupostar originalment en 6.346 milions d’euros, que s’havien d’invertir en la xarxa catalana entre 2020 i 2030. ERC calcula que en els primers cinc anys, entre 2020 i 2025, s’han executat 3.000 milions, per la qual cosa en quedarien pendents 3.346. Doncs bé, ara els republicans demanen afegir-hi 1.700 milions més perquè la xifra final del pla ascendeixi fins a 8.000 milions en total. Per aconseguir-ho, volen que sigui el Govern de Salvador Illa qui pressioni el de Pedro Sánchez, apel·lant que els dos executius comparteixen color polític, el socialista. «Ja és hora que el Govern defensi els interessos de Catalunya i deixi de defensar els interessos del Govern d’Espanya», ha dit Albert.
És la primera vegada que els republicans posen aquestes xifres sobre la taula. Unes quantitats que s’haurien de concretar a través dels Pressupostos Generals de l’Estat o dels pressupostos de la Generalitat. Per això, ERC, malgrat haver criticat el Govern per la seva gestió de la crisi ferroviària, aquest dilluns ha mantingut la mà estesa a negociar tant els pressupostos estatals com els catalans. L’Albert ha dit que l’«obligació» del seu partit és «fer política», per molt que, ara mateix, aparèixer a la foto al costat del Govern no resulti el més recomanable. «La nostra voluntat és que el país tingui pressupostos perquè el país és millor amb pressupostos que sense», ha argumentat.
La nostra voluntat és que el país tingui pressupostos perquè el país és millor amb pressupostos que sense
A més, ERC esgrimeix que els pressupostos han de servir, si s’arriben a aprovar, per impulsar iniciatives destinades a vetllar per un millor funcionament de les infraestructures a Catalunya. El partit de Junqueras negocia amb el Govern la creació d’un consorci la missió del qual serà garantir que les inversions de l’Estat a la comunitat catalana es compleixin. El problema actual és que moltes vegades aquestes inversions es pressuposten, però no s’arriben a executar.
Així doncs, la perspectiva d’ERC a curt i mitjà termini és continuar donant estabilitat a Illa i a Sánchez malgrat que el cap de setmana passat el partit d’Oriol Junquerasreclamés les dimissions de la consellera Sílvia Paneque i el ministre Óscar Puente pel caos ferroviari. Segons Albert, la petició de dimissions no condiciona «en absolut» la intenció del seu partit de «negociar i intentar arribar a acords» amb els socialistes. Això sí, els republicans han deixat clar que encara no han començat cap negociació pressupostària formal, entre altres coses perquè continua pendent de solucionar-se el desacord que mantenen amb el PSOE entorn que Catalunya pugui recaptar l’IRPF.
Illa, al marge
Malgrat la mà estesa per negociar els comptes, ERC ha tornat a carregar contra la Generalitat per com està gestionant la crisi ferroviària. Un dels grans problemes, segons els republicans, no és només que el Govern no hagi pogut restablir completament el servei sis dies després de l’accident a Gelida, sinó que tampoc ha sigut capaç de fer complir els seus propis compromisos sobre quan estarà normalitzada la situació. «El Govern no està a l’altura d’un país com Catalunya», ha conclòs Albert.
A diferència de Junts, no obstant, Albert ha deixat al marge dels retrets el president de la Generalitat, que està hospitalitzat des de fa més d’una setmana. Els republicans han expressat la seva incomprensió davant el fet que el partit de Carles Puigdemont sí que hagi reclamat responsabilitats al president. El portaveu ha dit que Illa «està de baixa mèdica i posar-lo al centre de la diana és inapropiat».
