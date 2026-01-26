Deriva autoritària als EUA
La conjura contra Amèrica
Els escriptors Philip Roth i George Orwell ja van descriure l’any 2004 i 1949, respectivament, el món en què vivim. Ara la repressió no és contra els jueus sinó contra els immigrants.
Ernesto Ekaizer
"¡En quin espectacle tan repugnant s’ha convertit el nostre país! La falsedat, la crueltat i la bogeria s’estenen per tot arreu. I la força bruta queda a l’aguait, esperant acabar amb nosaltres!" La conjura contra América. Philip Roth, 2004.
Al seu llibre Plot Against America, el novel·lista Philip Roth (1933-2018) ens explica el 2004 el que està passant aquest 2026 a través de la ficció. Si a aquesta novel·la s’hi afegeix també 1984, de George Orwell, publicada el 1949, el món en què vivim no pot estar millor descrit.
"Hi devia haver un moment, al principi, en què podríem haver dit no. Sigui com sigui, el vam deixar passar", diu un dels personatges de Philip Roth. "¿Com poden persones com aquestes estar al comandament del nostre país? Si no ho hagués vist amb els meus propis ulls, pensaria que estic al·lucinant".
I es pregunta: "¿I quant temps pensa aguantar el poble nord-americà aquesta traïció perpetrada pel seu president electe? ¿Quant temps es mantindran adormits els nord-americans mentre la seva estimada Constitució és destrossada?"
La realitat és que els nord-americans no estan adormits. El poble de Minneapolis, a l’estat de Minnesota, així ho demostra aquests dies al llançar-se al carrer, amb vint graus sota zero, per protestar contra la mort de la ciutadana Renee Good, executada a sang freda per la policia migratòria, i que ara, sota la repressió, ha patit aquesta setmana el virtual assassinat de l’infermer de 37 anys Alex Jeffrey Pretti en mans d’aquesta policia.
La ficció de Roth estava basada en gran part en l’experiència de la seva pròpia família jueva, a Newark, Nova Jersey, i posava l’accent en el triomf d’un president nacionalsocialista a Amèrica, als anys quaranta. I es compleix amb escreix referent als fets que s’estan vivint en l’actualitat, tot i que no centrats en la repressió contra els jueus.
En realitat, Trump, amb el seu suport a la política de Netanyahu d’extermini del poble palestí a Gaza, també ha impulsat les pràctiques genocides de l’Holocaust, portades endavant pels jueus-israelians, que, al seu torn, van ser víctimes de la Solució Final hitleriana de 1942-45.
Aquesta setmana, el passat dimecres 21, també a Minneapolis, Liam Conejo Ramos, un nen de cinc anys, d’origen equatorià, va ser detingut. Juntament amb el seu pare, va ser traslladat a un camp d’internament de l’ICE a Texas. Aquesta imatge evoca la d’abril del 1943, en què un nen és detingut per les forces de les SS hitlerianes al gueto de Varsòvia, quan esclatava l’aixecament contra la dominació nazi.
La realitat, doncs, en efecte, supera la ficció de Roth. Segons una informació de The Wall Street Journal, l’agència dels Estats Units d’Immigració i Duanes (ICE) paga als seus agents una bonificació pels arrestos d’estrangers. El pressupost de l’ICE s’ha triplicat a partir de l’1 de gener del 2026, convertint-se en l’agència amb més fons de totes.
Hi ha un altre punt fora de l’abast de la ficció de Roth: la internacional que impulsa des de la Casa Blanca Trump a Europa i a l’Amèrica Llatina. L’esperpent de Trump amb Groenlàndia mai va poder ser més patètic que aquesta setmana a la cimera del Fòrum Econòmic de Davos, des d’on el president va sortir malmès.
Un exemple per a Vox
L’ofensiva antiimmigració interna als EUA és vista per forces polítiques europees (Vox a Espanya) com un exemple a seguir. Els que volen castigar els partits tradicionals i el bipartidisme –tal com va passar en les eleccions que van portar novament fa un any a Trump a la Casa Blanca– poden observar els efectes de la seva política en directe.
Poden tenir present allò que va formular el personatge de la novel·la de Roth. "Hi devia haver un moment, al principi, en què podríem haver dit no. Sigui com sigui, el vam deixar passar".
