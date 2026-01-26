República islàmica
Els iranians temen que la intervenció dels EUA agreugi la repressió
Després de l’onada de protestes reprimides amb brutalitat, Teheran no entreveu un futur clar
L’oenagé HRANA alerta que les morts per la repressió als carrers podrien arribar a 9.000
Adrià Rocha Cutiller
Calma després de la tempesta. Aquesta és la situació en la qual, en l’actualitat, es troba l’Iran, un país paralitzat, trencat i descompost, després del final –forçat per les matances de fa dues setmanes– de l’onada de protestes ocorreguda des del 28 de desembre fins a mitjans de gener.
Les xifres espanten. A causa de la repressió de les protestes, i sobretot durant les manifestacions del 8 i 9 de gener, prop de 5.000 persones van morir, segons dades de l’oenagé HRANA. La xifra definitiva podria ser encara molt més gran: l’organització assegura estar investigant la possible mort de 9.000 persones més. L’episodi ha sigut el més sagnant en la República Islàmica des del seu inici, després de la revolució del 1979.
Després de la massacre, el país continua bloquejat, amb restriccions a l’accés d’internet, i malgrat que ja no hi ha protestes, iranians que han aconseguit poder sortir del país asseguren que la tensió és enorme. Tot està contingut i a l’espera del que faci un sol home: el president dels Estats Units, Donald Trump, que assegura "voler negociar" amb Teheran mentre el seu Govern "no descarta" fer una acció militar contra el país.
"Els iranians som orgullosos, i no volem un atac des de fora. Però, sincerament, és difícil veure una altra opció. Només amb protestes, el règim no caurà. Això ja ho hem vist. ¿Que Trump faci amb l’aiatol·là Ali Khamenei el mateix que va fer amb Nicolás Maduro? Potser no funciona, però és de les poques opcions que tenim", assegura un jove iranià just tot just sortit de l’Iran.
Por
Al país, però, hi ha una enorme por que la possibilitat d’una intervenció i atacs nord-americans i israelians militaritzin el país, que els seguidors de la República Islàmica es mobilitzin, i les represàlies volin en totes direccions perquè acabi pagant la castigada població iraniana.
Ja va passar després de la guerra de 12 dies contra Israel de juny de l’any passat. En els mesos posteriors, l’Iran va accelerar les seves condemnes a mort i execucions de presos suposadament capturats per "ser espies" de Tel-Aviv. Fa anys que organitzacions de drets humans denuncien que molts dels condemnats a mort ho són per confessions sota tortura.
"El pròxim capítol de l’Iran vindrà del resultat no només del que faci o no els Estats Units, sinó de les dinàmiques que es generin entre països de la regió, que temen un caos després del col·lapse del règim, protestants i les faccions pro Khamenei", explica Arash Azizi, que és professor de la Universitat Yale.
Per a l’acadèmic, hi ha una cosa clara: fins fa pocs anys, milions d’iranians votaven esperant que moderats dins del règim poguessin impulsar reformes.
Però el rebuig de Khamenei que hi hagi qualsevol canvi al país i les seves massacres de civils en massa ho han canviat tot. L’aiatol·là tan sols ha portat mort. Els iranians volen un canvi sigui com sigui", acaba.
