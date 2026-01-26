Crisi ferroviària
El PP demana la dimissió de Puente i l’acusa de "mentir" sobre Adamuz
Tellado dona per acabada la treva política i afirma que el ministre va ocultar la veritat al declarar que la via estava "completament renovada"
Ana Cabanillas
El PP assenyala directament el ministre de Transports, Óscar Puente, per la gestió de l’accident ferroviari d’Adamuz (Còrdova) que es va saldar amb la vida de 45 víctimes. Una setmana després de la tragèdia, va ser el secretari general del PP, Miguel Tellado, qui va demanar ahir la "dimissió immediata" del ministre socialista, acusant-lo d’haver "mentit" en les seves explicacions sobre l’accident. Unes declaracions que suposen un punt i a part en l’estratègia de contenció que van mantenir els primers dies –a excepció d’algunes veus com Isabel Díaz Ayuso o Cayetana Álvarez de Toledo– i que han anat relaxant cap a finals de setmana, quan dijous van demanar la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés per donar explicacions sobre el sinistre.
Ahir, Tellado va reclamar directament el cap del titular de Transports i el va acusar de "mentir amb tal alleujament" en una tragèdia i "a la cara als espanyols". Aquesta exigència de dimissió va arribar després que hagués transcendit una informació d’El Mundo que assegura que el tram de les vies que es va trencar a Adamuz era una zona on "s’havien acoblat materials nous amb elements antics de l’any 1989".
En la informació s’observa una imatge d’un carril amb la marca "89" i un altre amb un "23", amb referència a l’any de fabricació. Ahir al migdia, Puente va reaccionar a les xarxes a la notícia, que va titllar de "notícia falsa", argumentant que el tros de via que va aparèixer trencat després de l’accident es va fabricar l’any 2023. Una peça concreta sobre la qual va aportar certificats de fabricació i d’inspecció, sense entrar al detall de si en aquest tram de via hi havia acoblats materials nous amb antics.
Abans d’aquest aclariment, el PP ja havia exigit responsabilitats al titular de Transports, en boca de Tellado. "Óscar Puente s’ha passat tota la setmana repetint moltes vegades que la via Madrid-Andalusia havia sigut completament renovada amb una inversió de 700 milions d’euros. Avui sabem que Óscar Puente va mentir", va defensar a la seu del PP.
"Mentir així, a la cara dels espanyols, invalida Óscar Puente per continuar al capdavant d’aquest ministeri ni un minut més", va considerar el dirigent popular, que va elevar la responsabilitat al conjunt de l’Executiu: "El Govern de Pedro Sánchez ha enganyat i ha ocultat a les famílies de les víctimes una informació essencial". "La realitat és que per la mala gestió del Govern, 46 persones han perdut la vida", va afegir.
El canvi en l’estratègia del PP es va fer més que evident, també amb declaracions d’altres membres del partit com Ester Muñoz, portaveu al Congrés, o el vicesecretari general d’Hisenda, Juan Bravo, que va reclamar que el ministre "ha de dir la veritat", en lloc de "pensar en el relat".
Tot el Govern
Aquestes peticions de dimissió van arribar el mateix dia en què el líder d’ERC, Oriol Junqueras, va demanar la sortida de Puente. Unes crides que Sánchez –que va sol·licitar a iniciativa pròpia comparèixer al Congrés després que ho reclamés el PP– no ha atès de moment. Ahir mateix, el president va mostrar tot el seu "reconeixement" al ministre de Transports per la seva feina en l’accident de trens d’Adamuz, i va defensar que el ministre "està gestionant i donant la cara des del primer moment d’aquesta tragèdia". Unes lloances que semblen allunyar qualsevol possible cessament, en una setmana en què el president també va dir que havia assumit "totes les responsabilitats" sobre la tragèdia.
L’aposta del PP passa ara per apuntar directament Puente, d’una banda, i d’altra banda globalitzar la crisi i assenyalar la "mala gestió" del Govern en conjunt, una cosa que considera un punt fort durant les legislatures de José María Aznar i Mariano Rajoy. "Hem governat Espanya gairebé vuit anys amb Rajoy i vuit amb Aznar i ni se n’anava la llum –en al·lusió a l’apagada del 28 d’abril– ni els accidents eren per les vies", assenyalen fonts del PP recollides per Europa Press. A Génova consideren que aquesta "setmana negra" després dels accidents d’Adamuz i Gelida ha evidenciat que el "deteriorament és sideral". "Quan la gestió costa vides, el Govern és el responsable", resumeixen.
