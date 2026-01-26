Reclutada en sis minuts
Laura Jedeed, una veterana de l’Exèrcit dels EUA que ara és periodista ‘freelance’, ha posat en entredit el procés de selecció en el Servei de Control d’Immigració i Duanes (ICE) al demostrar com s’han rebaixat els estàndards d’admissió amb un "reclutament de guerra"
Idoya Noain
"Si les teves fotos no són bones no ets prou a prop". La frase que deia Robert Capa aplica al reporterisme de Laura Jedeed, una veterana de l’Exèrcit dels EUA que ara és periodista freelance i busca explicar les històries des de dins. És el que aquesta dona de 38 anys va fer per estudiar en primera persona el procés de reclutament del Servei de Control d’Immigració i Duanes (ICE), i el que va descobrir ha exposat alguns dels múltiples i greus problemes que s’estan detectant en l’agència federal a mesura que creix i guanya un paper cada vegada més important, i polèmic, en el Govern de Donald Trump.
Als prop de 10.000 agents que l’ICE tenia quan Trump va tornar a la Casa Blanca se n’han sumat uns 12.000. Per a això s’han rebaixat els estàndards d’admissió, eliminant per exemple alguns límits d’edat. També s’ha retallat a pràcticament la meitat l’entrenament, que s’ha reduït a 48 dies escassos, en part, per exemple, eliminant cursos de castellà.
La campanya de reclutament, que està incentivada amb l’oferta d’una bonificació extraordinària de fins a 50.000 dòlars, no decaurà en intensitat.
Perfils particulars
Segons va publicar al desembre The Washington Post després d’haver pogut accedir a un document de 30 pàgines, amb una estratègia de "reclutament de guerra" l’ICE planeja invertir 100 milions de dòlars durant aquest 2026 buscant entusiastes militars o de les armes.
A la seva diana posarà, per exemple, persones que van a combats de l’UFC (arts marcials mixtes), que escolten pòdcasts patriòtics o que han mostrat interès en equipament tàctic. I són elements que se sumen a una campanya online des del Govern amb missatges propagandístics de clars ecos d’idees extremistes o de supremacia blanca i nazi.
Jedeed va anar l’agost passat a un acte de reclutament de l’ICE a Texas, pensant que amb el seu passat militar que incloïa dos desplegaments a l’Afganistan i feina com a analista civil, podria avançar en els primers passos del procés. Va fer una entrevista de tot just sis minuts en quèl únicament va haver de contestar unes preguntes bàsiques. Va parlar breument amb un dels agents en actiu de l’ICE.
Va sortir d’allà pensant que no avançaria gaire més, especialment quan s’estudiés la seva vida a les xarxes (on les seves postures contra Trump estan clares), però per a la seva sorpresa, la feina va ser seva. Quan va publicar les seves conclusions, l’Administració va fer el possible per desacreditar-la.
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova
- Javier de Haro, psicòleg, sobre el fals mite dels avis: 'Només ho entendrem quan siguem avis
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Puente explica que el mur de Gelida era responsabilitat de Carreteres i havia rebut tres inspeccions entre 2023 i 2025
- Efectes de la nevada al Berguedà: "De 150 dinars previstos en vam servir 22"
- Alerta per un nou front que deixarà nevades al Pirineu i vent de més de 70 km/h a tot Catalunya
- Un ferit en un accident a la sortida de Manresa: el cotxe acaba bolcat