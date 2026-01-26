Crisi ferroviària
Rodalies reprèn avui el servei per atendre el 80% dels usuaris
Els trens, gratuïts durant un mes, començaran la seva activitat a les 6.00 hores després de les 23 actuacions urgents d’Adif per protegir talussos i condicionar vies en set línies
Guillem Costa
El servei de Rodalies es reprendrà avui, però amb transport alternatiu en alguns trams, segons va anunciar el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano. En concret, es tracta de les línies R1, R2 i R4, que donen servei a un 80% dels 400.000 usuaris, que diàriament fan servir Rodalies. Els trens començaran a circular a partir de les 6.00 del matí i durant un mes seran gratuïts, tot i que, atesa l’aturada dels últims dies, és possible que es produeixin desajustos en l’arrencada, tal com va advertir la consellera de Territori, Medi Ambient i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
L’anunci es va produir després d’una llarga reunió entre el Govern, Adif i Renfe en el Departament de Territori per mirar de desbloquejar la situació i garantir la represa del servei de Rodalies, que ahir va tornar a quedar suspès, acumulant ja cinc dies de caos ferroviari. La reobertura parcial del servei ha sigut possible gràcies a l’establiment d’un mecanisme pactat amb el Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (SEMAF) per certificar que les vies estan operatives, gràcies al qual s’han examinat o s’estan examinant un total de 69 punts crítics. Les línies i trams que es mantinguin avui tancats s’aniran obrint a mesura que se n’acrediti l’operativitat. Per limitar les incidències a Tarragona i Lleida, s’han habilitat dos serveis addicionals de trens Avant en els dos sentits, amb una capacitat per a 500 persones.
El gestor d’infraestructures ferroviàries Adif ha realitzat ja més d’un centenar d’inspeccions a la xarxa de Rodalies de Catalunya i ha portat a terme 23 actuacions d’urgència, principalment de protecció de talussos i condicionament de vies, en set línies en les quals s’han detectat incidències. Les intervencions pretenen restablir el servei de Rodalies "amb els màxims estàndards de fiabilitat" i minimitzar el risc que es produeixin noves incidències, segons va assenyalar Adif en un comunicat.
Santano va descriure com a "extremes" les condicions meteorològiques que han provocat els descarrilaments recents, mentre ha recordat la falta d’inversió que, abans de l’arribada al poder del socialista Pedro Sánchez, ha patit tradicionalment la xarxa ferroviària de proximitat a Catalunya. Segons ell, les grans inversions en la xarxa s’han registrat "en els últims cinc anys" i ha demanat paciència perquè els usuaris catalans comencin a veure resultats.
A la trobada hi van participar el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la consellera Paneque, així com responsables tècnics d’Adif, Renfe, Infraestructures.cat, Mossos d’Esquadra i Trànsit, i de nou de forma presencial, José Antonio Santano. Els trams que reprendran el servei són: de Terrassa a Martorell Central i de Sant Sadurní d’Anoia a Sant Vicenç de Calders (R4); tota l’R2; i l’R1, amb l’excepció del tram entre Blanes i Maçanet-Massanes. "Són les línies de més demanda, per això ens hem concentrat en aquestes", va destacar Paneque. Per minimitzar l’impacte de l’aturada ferroviària a Tarragona i Lleida, s’habilitaran dos serveis Avant addicionals.
Pedro Sánchez
El Govern de Pedro Sánchez, de fet, va mirar d’intervenir en la negociació per intentar resoldre un escenari que s’ha anat complicant dia rere dia, després que el sindicat SEMAF de maquinistes es negués dimecres a pujar als trens després de l’accident a Gelida. Sánchez va assegurar que la Moncloa treballa estretament amb la Generalitat.
La clau de les converses ha estat la necessitat de reforçar les inspeccions a la infraestructura, tal com reclamaven els treballadors. El Govern va aprofitar el cap de setmana per intensificar la seguretat i accelerar les revisions, amb especial atenció a les zones considerades més delicades, com el Garraf i Badalona, dues zones vermelles.
