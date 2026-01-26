Sánchez tanca files amb el ministre de Transports per l’ofensiva
Ana Cabanillas
El president del Govern, Pedro Sánchez, va mostrar ahir tot el seu "reconeixement" al ministre de Transports, Óscar Puente, per la seva feina en l’accident de trens d’Adamuz, i va afegir que el ministre estava "gestionant i donant la cara des del primer moment d’aquesta tragèdia". Unes paraules de suport que arriben després de les peticions de dimissió del ministre, tant per part del PP com així mateix dels seus propis aliats, amb Oriol Junqueras (ERC) reclamant la seva sortida.
En un acte de campanya que va tenir lloc a Osca, amb la secretària general dels socialistes aragonesos i candidata a la presidència d’Aragó, Pilar Alegría, Sánchez va començar la seva intervenció amb unes paraules dedicades a les víctimes de l’accident d’Adamuz (Còrdova), que es va saldar amb la vida de 45 persones, assegurant que han sigut dies "molt durs".
Davant les peticions de dimissió que ja havien començat, Sánchez no va dubtar a posar en valor la figura de Puente, que ha sigut qüestionat per la gestió, més encara després que s’hagi conegut l’informe preliminar de la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF), que apuntava a la ruptura de la via com a causa més probable. Una circumstància que va donar ales a l’oposició per acusar la falta de manteniment i la mala gestió. El mateix Puente va dir estar tranquil sobre la possibilitat de ser cessat després de conèixer l’informe.
Diferències
El president del Govern va defensar ahir el titular de Transports: "Aquesta és la diferència entre uns i d’altres. Desgraciadament en la vida les tragèdies es produeixen, però no és igual com es respon a aquestes tragèdies", va dir Sánchez, que va assegurar que l’Executiu va respondre a la crisi "posant les víctimes en el centre de les seves prioritats". D’altra banda, el president va tornar a destacar ahir la lleialtat de la Junta d’Andalusia després de la catàstrofe.
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova
- Un de cada deu testaments firmats al Bages acaba en un desheretament
- Javier de Haro, psicòleg, sobre el fals mite dels avis: 'Només ho entendrem quan siguem avis
- La zona de Catalunya on passa l'hivern Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte'
- Puente explica que el mur de Gelida era responsabilitat de Carreteres i havia rebut tres inspeccions entre 2023 i 2025
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Sor Lucía fa una crida per aconseguir al territori una de les ambulàncies que portaran a Ucraïna