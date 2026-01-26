Deriva autoritària als EUA
¿Serà Groenlàndia els nous Sudets?
¿A quina altra època s’assemblen aquests temps de Trump? Els historiadors ressalten les analogies en la política interna nord-americana amb el nacionalsocialisme alemany de preguerra dels anys 30. Les comparacions surten cada vegada més a col·lació.
Torna l’estratègia d’evitar la guerra amb concessions territorials, l’«apaivagament»
La xenofòbia i el racisme són entre els trets més evidents de la política trumpista
Mario Saavedra
Al cap de la força de xoc contra la immigració, Greg Bovino, li agraden les demostracions marcials de poder. Aquesta setmana ha aparegut anant pels carrers de Minneapolis, amb pas ferm, envoltat de desenes d’agents del Servei de Control d’Immigració i Duanes (ICE, per les seves sigles en anglès). Al seu davant, manifestants desarmats que desafiaven el fred glaçador de la ciutat americana i que protestaven pels abusos de la migra; un dels seus agents va matar a trets una dona en una batuda a la ciutat.
Algú va començar a cridar per referir-se a la força policial: "¡Camises brunes! ¡Camises brunes!" (en anglès brownshirts). Es referia a les forces de xoc del nazisme, les milícies Sturmabteilung o SA. Fins i tot l’abric llarg de tall militar que portava el cap de l’ICE recordava a l’estil d’aquells vells temps de l’Alemanya prèvia a la Segona Guerra Mundial.
Les comparacions de la deriva autoritària dels EUA amb l’auge del feixisme de l’Alemanya d’entreguerres són cada vegada més presents en les anàlisis de premsa, entre els professors d’història comparada i en els discursos d’alguns polítics nord-americans. Des que Trump va envair Veneçuela i va decapitar el règim, també es compara la nova Administració nord-americana amb les del segle XIX, quan el país americà exercia pressió contra els veïns llatinoamericans, que consideraven la seva esfera d’influència (Doctrina Monroe, Corol·lari Roosevelt).
Dictadura hitleriana
Tota comparació històrica coixeja, però serveix per detectar patrons. "Com a historiadora d’Alemanya, suggeriria que les similituds són més notables entre l’Administració nord-americana actual i l’Alemanya posterior a l’any 1933", després de l’ascens d’Adolf Hitler al poder després de ser elegit democràticament", diu a aquest diari Pamela Swett, professora d’Història de la Universitat de McMaster al Canadà.
"Veig similituds entre els primers anys de la dictadura hitleriana i les accions del president dels EUA durant aquest últim any. Entre altres, destaquen com exemples clars els atacs contra les comunitats immigrants, la destitució de crítics dins del Govern, l’ampliació de l’activitat policial i l’ús de la violència estatal contra ciutadans nord-americans, i l’absolut menyspreu pel dret internacional, com hem vist més recentment en relació amb la situació a Veneçuela", afegeix.
Hi ha més similituds entre la política ultra dels nacionalsocialistes alemanys i els missatges polítics de Trump. La xenofòbia i el racisme es troben entre els trets que són més evidents. El polític republicà ha fet de l’antiimmigració la seva política estrella acompanyada de controvertits discursos. Trump vol immigrants blancs (per exemple, sud-africans), però no si tenen la pell fosca.
"Països de merda"
"¿Per què només rebem gent de països de merda? ¿Per què no podem portar gent de Noruega, Suècia, només uns quants, de Dinamarca? ¿Els importaria enviar-nos a algunes persones? Enviïn-nos gent maca, ¿pot ser?", va dir el president en un discurs. "Però sempre rebem gent de Somàlia, llocs que són un desastre. Fastigosos, bruts, repugnants, i que estan plens de delinqüència".
En altres discursos ha carregat contra els mexicans o veneçolans, qualificant-los de violadors o assassins. Ha imposat un marc racial en la política migratòria, entre altres coses perquè la seva base MAGA (Make America Great Again) està formada majoritàriament per blancs que veuen amenaçada la seva primacia al país.
També torna una altra paraula clàssica: el appeasement o l’apaivagament, l’estratègia diplomàtica d’evitar la guerra per mitjà de concessions territorials.
El 1938, el primer ministre britànic, Neville Chamberlain, i el seu homòleg francès, Édouard Daladier, van acceptar les exigències de Hitler perquè Txecoslovàquia cedís a Alemanya una part del seu territori que era coneguda com els Sudets. Hitler va convèncer els aliats occidentals que era aquesta la seva única pretensió territorial. Va mentir. El líder nazi va ordenar la invasió de Polònia pocs mesos després, i va desencadenar la pitjor guerra que ha conegut la humanitat.
Aquella estratègia d’apaivagament fallit es recorda ara per explicar la que aplica Europa davant les exigències de Trump.
Els líders del vell continent van segellar amb el president americà un acord pel qual se li reduïen a zero els aranzels a certs productes nord-americans a canvi que es mantinguessin les tarifes als productes europeus en el 15%. Per a alguns, va ser un deshonor, un tribut, a més d’un acord desequilibrat. La paraula de Trump va durar poc. Ha tornat aquesta setmana a amenaçar, tot i que després s’ha retractat, d’augmentar els aranzels Europa en cas que s’oposin a l’annexió de Groenlàndia als EUA. Ofereix a Dinamarca comprar l’illa. Si no accepten entregar-la a les bones, ho farà per les dolentes, afirma. ¿Serà l’enorme desert de gel, llar d’unes 50.000 persones, els nous Sudets dels europeus, que intenten apaivagar un líder bel·ligerant?
Trump no és Hitler, ni l’Alemanya que va donar lloc al partit nazi s’assembla molt a l’Amèrica actual. "En els anys previs a l’arribada de Hitler al poder, Alemanya passava una gravíssima crisi econòmica i política. La Gran Depressió castigava amb força, l’atur va arribar a un màxim d’aproximadament sis milions de persones, cap partit polític era capaç de formar un govern estable", afegeix la professora Swett.
"Aquestes van ser algunes de les raons per les quals el partit de Hitler va poder créixer en influència, cosa que va desembocar en el nomenament de Hitler com a canceller el gener del 1933. Però aquestes no eren les condicions dels Estats Units el 2024. Trump va ser elegit president després d’un període d’estabilitat econòmica i política".
El comandant de la Patrulla Fronterera Greg Bovino, a Minneapolis (Minnesota).
