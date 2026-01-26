Crisi ferroviària
La siderúrgica ArcelorMittal demana una investigació independent
L’empresa fabricant del carril de la via del sinistre d’Adamuz sol·licita que les indagacions es portin a terme "al marge d’especulacions"
El Periódico
La multinacional siderúrgica ArcelorMittal, fabricant del carril de la via en què es va produir el sinistre ferroviari d’Adamuz, va advertir que ateses les nombroses causes possibles de l’accident és "fonamental" que es permeti que la investigació independent es porti a terme al marge d’especulacions, "que no ajudarien les persones afectades ni la integritat del procés".
En un comunicat, l’empresa, que assegura comprendre el desig que s’obtinguin respostes immediates, va remarcar que tot l’acer subministrat per a vies ferroviàries se sotmet a rigoroses proves de qualitat i advoca per la necessitat d’examinar "totes i cada una de les possibles causes".
ArcelorMittal va reiterar a més la seva voluntat de col·laborar amb la investigació en tots els aspectes que resultin precisos i, com a empresa col·laboradora des de fa anys amb els ferrocarrils espanyols, va afirmar haver rebut la notícia del tràgic accident del 18 de gener amb pena i sent conscients del dolor i la consternació que ha provocat a nombroses persones.
Condol
ArcelorMittal va assegurar mantenir-se en contacte amb les autoritats espanyoles, a les que ha transmès la seva disposició per col·laborar de manera plena i transparent amb la investigació independent i mostra les seves sinceres condolences a les famílies que han perdut algun dels seus éssers estimats i a totes les persones que van resultar ferides en l’accident.
La multinacional siderúrgica, que a Espanya fabrica aquest producte a la seva factoria de Gijón, es va pronunciar després que el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, aportés més certificats per demostrar que el carril on es va produir el descarrilament del tren Iryo a Adamuz (Còrdova) té el seu certificat d’inspecció d’haver passat les comprovacions necessàries.
A través de la xarxa social X, Puente va fer una primera publicació per assegurar que el carril trencat on es va produir el descarrilament del tren Iryo és una via nova, aportant fotos i un certificat que, segons l’opinió del ministre, així ho demostren.
Puente responia així a un article que titlla d’"una notícia falsa com una catedral" publicada ahir en portada pel diari El Mundo, en què s’afirma que la zona on va descarrilar el tren Iryo és un punt d’unió entre material nou i vies sense renovar des del 1989.
