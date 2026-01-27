Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

20 persones continuen ingressades, entre elles, un menor

ARACELI R. ARJONA

Còrdova

El Servei Andalús de Salut va actualitzar ahir les dades d’atenció sanitària relacionades amb l’accident ferroviari ocorregut a Adamuz el diumenge dia 18 que ha provocat 45 morts. Segons l’informe difós ahir, es van produir dues altes hospitalàries, una a l’hospital San Juan de Dios de Còrdova i una altra a l’hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, cosa que redueix de 22 a 20 el nombre de persones que segueixen ingressades.

A més, un dels pacients que es trobava a la unitat de cures intensives (uci) de l’hospital Cruz Roja de Còrdova va ser traslladat a planta després de l’evolució favorable del seu estat de salut.

Des que es va produir el descarrilament i la col·lisió dels trens, un total de 126 persones han sigut ateses per les lesions causades en l’accident, de les quals 121 són adults i cinc menors. De les 20 persones que continuaven hospitalitzades ahir, hi havia 19 adults i un menor, aquest últim ingressat a planta a l’Hospital Universitari Reina Sofía de Còrdova.

Pacients a l’uci

Quant als pacients més greus, quatre es mantenen encara a la unitat de cures intensives: tres a l’hospital Reina Sofía i un a l’hospital San Juan de Dios, tots dos a la capital cordovesa.

D’altra banda, hi ha 15 persones que es troben ingressades a planta. A més del menor que està sent atès en el Reina Sofía, hi ha sis adults més en aquest mateix hospital cordovès, tres a l’hospital Cruz Roja de Còrdova, dos a l’hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, dos a l’hospital Infanta Elena de Huelva, un a l’hospital universitari Virgen del Rocío de Sevilla i un altre a l’hospital Vithas de Màlaga.

Fins al moment, 106 persones han rebut l’alta hospitalària en els diferents centres andalusos des del diumenge dia 18.

