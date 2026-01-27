20 persones continuen ingressades, entre elles, un menor
ARACELI R. ARJONA
El Servei Andalús de Salut va actualitzar ahir les dades d’atenció sanitària relacionades amb l’accident ferroviari ocorregut a Adamuz el diumenge dia 18 que ha provocat 45 morts. Segons l’informe difós ahir, es van produir dues altes hospitalàries, una a l’hospital San Juan de Dios de Còrdova i una altra a l’hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, cosa que redueix de 22 a 20 el nombre de persones que segueixen ingressades.
A més, un dels pacients que es trobava a la unitat de cures intensives (uci) de l’hospital Cruz Roja de Còrdova va ser traslladat a planta després de l’evolució favorable del seu estat de salut.
Des que es va produir el descarrilament i la col·lisió dels trens, un total de 126 persones han sigut ateses per les lesions causades en l’accident, de les quals 121 són adults i cinc menors. De les 20 persones que continuaven hospitalitzades ahir, hi havia 19 adults i un menor, aquest últim ingressat a planta a l’Hospital Universitari Reina Sofía de Còrdova.
Pacients a l’uci
Quant als pacients més greus, quatre es mantenen encara a la unitat de cures intensives: tres a l’hospital Reina Sofía i un a l’hospital San Juan de Dios, tots dos a la capital cordovesa.
D’altra banda, hi ha 15 persones que es troben ingressades a planta. A més del menor que està sent atès en el Reina Sofía, hi ha sis adults més en aquest mateix hospital cordovès, tres a l’hospital Cruz Roja de Còrdova, dos a l’hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, dos a l’hospital Infanta Elena de Huelva, un a l’hospital universitari Virgen del Rocío de Sevilla i un altre a l’hospital Vithas de Màlaga.
Fins al moment, 106 persones han rebut l’alta hospitalària en els diferents centres andalusos des del diumenge dia 18.
