Els països del mar del Nord busquen l’autonomia energètica
Les morts per trets de l’ICE a Minneapolis augmenten la desconfiança del nord europeu cap al president dels EUA
Gemma Casadevall
"És preocupant el que estem sentint dels EUA. Crec que les seves autoritats han d’aclarir l’esdevingut", va afirmar ahir el canceller alemany, Friedrich Merz, preguntat sobre la mort de dos ciutadans a Minnesota a trets d’agents del Servei d’Immigració i Control de Duanes (ICE). "Agraeixo profundament el suport dels meus col·legues en la defensa d’unes línies vermelles que no són només daneses, sinó també europees i haurien de ser globals", va apuntar al seu costat la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en al·lusió a la resposta dels seus principals aliats europeus davant els propòsits annexionistes de Donald Trump sobre Groenlàndia.
El conservador Merz i la socialdemòcrata Frederiksen van plasmar així el nou esperit de cohesió davant els EUA, en una compareixença conjunta després de la Cimera del Mar del Nord, centrada en l’impuls a l’energia eòlica en alta mar. És a dir, un àmbit energètic davant el qual Trump exhibeix sense embuts la seva hostilitat, com va fer també Merz com a candidat a la cancelleria.
De sobte, el líder alemany veu en aquesta font d’energia la clau per garantir a Europa un subministrament energètic segur, net i no dependent "ni de Rússia, com va passar en el passat, ni d’altres països", va explicar Frederiksen. "Europa és davant de desafiaments crítics en matèria de seguretat. El nostre mode de vida està en joc", va afegir Merz, per referir-se després a la necessitat de protegir-se millor davant "els atacs híbrids a les nostres infraestructures".
La cimera del mar del Nord estava orientada a mobilitzar inversions en energia eòlica. El gran desafiament és coordinar esforços, amb projectes compartits com el que van subscriure Dinamarca i Alemanya en aquesta cita, celebrada a Hamburg. En la reunió estaven representats a escala de líders o ministres França, el Regne Unit, Irlanda, Luxemburg, els Països Baixos, Noruega, Alemanya i Dinamarca, a més de la Comissió Europea. Per primera vegada, hi assistia també Islàndia.
En aquesta cita centrada en energia i seguretat es va respirar la crispació que desperta Trump fins i tot entre els països tradicionalment més lleials als EUA, com és Alemanya. Des de Berlín, el seu ministre de Defensa, el socialdemòcrata Boris Pistorius, va qualificar de "falta de respecte" els retrets de Trump als seus aliats, als quals ha criticat el paper exercit a l’Afganistan. Pistorius va recordar l’alt preu que ha pagat Alemanya en vides humanes –59 soldats morts– i va qualificar de "literalment fals" pretendre, com ha fet Trump, que els EUA no van comptar amb prou suport europeu. En termes semblants es va pronunciar també el titular d’Exteriors, Johann Wadephul.
El preacord respecte a Groenlàndia anunciat per Trump després de la seva reunió a Davos amb el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, ha alleujat una mica les coses, però l’ambient continua carregat. Que Trump descartés mirar d’annexionar-se l’illa per la força va ser una espècie de bàlsam per a Dinamarca. No obstant, la inconcreció respecte a aquest pacte, que aparentment només coneixen Trump i Rutte, pesa en les relacions transatlàntiques.
"Fa temps que hem demanat a l’OTAN una presència militar duradora a l’Àrtic. Fins ara no hi ha presència allà de soldats de l’OTAN", va recordar Frederiksen. "Com saben, Groenlàndia i Dinamarca n’han demanat l’estacionament permanent. Tinc l’esperança que la missió de l’Aliança en el Bàltic es pugui copiar per a Groenlàndia".
Subscriu-te per seguir llegint
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova
- Efectes de la nevada al Berguedà: 'De 150 dinars previstos en vam servir 22
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Javier de Haro, psicòleg, sobre el fals mite dels avis: 'Només ho entendrem quan siguem avis
- Puente explica que el mur de Gelida era responsabilitat de Carreteres i havia rebut tres inspeccions entre 2023 i 2025
- Alerta per un nou front que deixarà nevades al Pirineu i vent de més de 70 km/h a tot Catalunya
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat