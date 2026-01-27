"No ens preocupa perdre el diputat, ens ocupa obtenir-ne dos"
ALBERTO ARILLA
Els sondejos pronostiquen que tenen complicat obtenir representació a les Corts.
Nosaltres no podem, econòmicament, fer enquestes internes, però sí que tenim el pols dels quasi 300 regidors que tenim a Terol, amb els seus alcaldes, que ens diuen que la gent confiarà en nosaltres. Estem segurs que traurem un diputat. Les primeres enquestes ens en donaven zero, totes, i de les últimes quatre ja n’hi ha dues que ens en donen un. No estem preocupats per mantenir el diputat, ens ocupa obtenir-ne dos.
¿Pot ser decisiu que no hi hagi unes municipals simultànies per primera vegada en la història?
Al principi, sí que pensava que seria negatiu, però tal com va transcorrent la campanya, crec que no, perquè la gent s’adonarà que sols hi ha un partit que parla d’Aragó. No sé per què el PP, el PSOE i Vox no fan la seva campanya a Madrid, Abascal s’estalviaria un munt de diners. Ens els estalviaria a tots, perquè utilitza diners públics.
En 40 anys, han governat amb PP i PSOE. Si fossin decisius en aquestes eleccions i poguessin triar entre Azcón i Alegría, ¿què farien?
Tinc clar que serem decisius. Però també que el PSOE d’Aragó no governarà. Primer, perquè no se sent orgullós d’aquell Govern (el quadripartit). Nosaltres sí que ens sentim orgullosos d’aquell Govern de Javier Lambán, perquè va establir les bases del que avui dia passa. ¿Qui està sent capaç de recollir aquests èxits? Jorge Azcón. ¿Li hem donat suport? Sí. ¿Tornaríem a fer-ho? Dependrà d’ell. Sent honestos, el Partit Socialista d’Aragó ha desaparegut. Molta gent que va votar Lambán el 2023 tindrà molt difícil repetir el seu vot.
¿Quines línies vermelles li marcaran a Azcón en una hipotètica investidura?
Molt senzilles. No li demanarem que tiri ningú al mar ni que expulsi ningú, només li demanarem que pensi més en Aragó, que Feijóo sigui el seu company, no el seu cap, i que parlem de manera bilateral amb l’Estat. No vull igualtat, vull equitat. I que, a part de posar més diners en sanitat, resolgui els problemes de la sanitat. Que apugi el finançament a les comarques que presten els serveis socials als pobles, no només a les tres capitals on, casualment, governa.
Vostès van recolzar la investidura d’Azcón que va acabar amb un govern de coalició amb Vox. ¿Tornarien a votar alguna cosa igual?
Jo no vaig negociar res amb Vox. També va recolzar la investidura Terol Existeix, i això no em va invalidar el suport. Vox no serveix per a res, però no intentaré expulsar-los. Intentaré que no siguin determinants. Si el Govern d’Aragó depèn de Vox, no hi haurà Govern d’Aragó. Amb tots els respectes, les línies vermelles són una estupidesa. Els polítics ens hem de dedicar a arribar a acords i estem disposats a parlar amb Vox i amb qui faci falta, però vull que em raonin sense dir coses de cunyat de barra de bar, com per què hem de renunciar a la PAC i Europa o fer fora els immigrants.
¿Què li sembla el model de finançament que ha presentat María Jesús Montero?
Una vergonya, un robatori, un insult. Pedro Sánchez no mereix la confiança dels aragonesos ni dels espanyols perquè és un venut. Ho ha posat molt difícil al Partit Socialista d’Aragó, a mi no m’agradaria ser Pilar Alegría en aquestes circumstàncies. Des del PAR defensem que hem de sortir del grup dels matussers, tenim dret a una negociació bilateral amb l’Estat i aquí és on Azcón està sent tebi.
Si no aconseguissin representació a les Corts després del 8F, ¿corre risc el PAR de desaparèixer?
El PAR té 93 alcaldes i 380 regidors, el tercer partit que més en té a la comunitat. Si no som a les Corts seria duríssim i, personalment, em replantejaria moltes coses. Però el que li parla és alcalde. Tot i que, evidentment, volem continuar estant a totes les institucions i a més estem convençuts que serà així.
