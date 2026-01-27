Feijóo denuncia el "col·lapse" d’Espanya i la "supèrbia" de l’Executiu
"El Ministeri de Transports és la zona zero de la corrupció sanchista", diu el líder del PP
Mariano Alonso Freire
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va denunciar ahir, durant una entrevista a la Cadena COPE, la "supèrbia" i les mitges veritats" que segons el seu parer han caracteritzat la gestió del Govern central sobre la tragèdia ferroviària d’Adamuz. El líder de l’oposició va afirmar que Espanya es troba en una situació de "col·lapse", paraula que va repetir diverses vegades durant la seva intervenció, i va demanar que el ministre de Transport, Óscar Puente, no s’assegui ja avui en el Consell de Ministres, reiterant la petició de dimissió que ja diumenge va realitzar el número dos dels populars, Miguel Tellado.
El líder dels populars, que divendres va protagonitzar una roda de premsa en un to molt dur contra el Govern central i amb diverses preguntes sobre la seva gestió de la tragèdia, va descriure així l’actuació de l’Executiu: "El Govern ens ha omplert de dades per confondre i confondre’ns; el Govern torna una altra vegada a la supèrbia". Feijóo va mostrar la seva sorpresa per les paraules de Sánchez recolzant la gestió de Puente en el seu primer míting de campanya a l’Aragó el cap de setmana i va assegurar que "no donava crèdit. En un míting, encara amb les víctimes, algunes d’elles sense enterrar, felicitant el seu ministre de Transport, i dient que el Govern ha fet el que havia de fer, que és posar les víctimes en primer lloc, i no polititzar la tragèdia. El mateix president i el mateix partit que pagaven, en una campanya a les xarxes socials per fer una manifestació al cap de pocs dies de la dana", va concloure. Feijóo no s’ha estrenat encara en la campanya aragonesa. "El Ministeri de Transports és la zona zero de la corrupció sanchista", va dir.
