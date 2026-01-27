Una fissura obliga a limitar la velocitat en la línia de l’AVE Madrid-Barcelona
Els trens entre Sevilla i la capital espanyola també redueixen al seu pas per Còrdova per una altra incidència detectada en una contraagulla
Juan Carlos Lozano
El Ministeri de Transports ha detectat l’existència d’una fissura en la línia d’alta velocitat de Madrid a Barcelona, a l’altura de l’Espluga de Francolí (Conca de Barberà), a 115 quilòmetres de Barcelona. Transports va insistir ahir que aquest fet "no posa en perill la circulació", tot i que ha aplicat una limitació de velocitat temporal a 80 quilòmetres per hora.
L’aparició d’aquesta fissura ("no ruptura", insisteixen des del departament que encapçala Óscar Puente) s’afegeix a la preocupació per la situació de les vies d’alta velocitat a Espanya després del tràgic accident que va tenir lloc en la línia de Madrid a Sevilla, a l’altura d’Adamuz i que es va saldar amb 45 víctimes mortals.
Transports va explicar ahir que "ahir a la nit [per la nit de diumenge a dilluns] es va rebre la notificació d’un maquinista sobre una incidència a la via en la línia d’alta velocitat Madrid-Barcelona, a l’entorn de l’Espluga de Francolí, a la província de Tarragona. De forma immediata, Adif va mobilitzar els seus equips de manteniment, que van revisar les instal·lacions i van realitzar les primeres intervencions per reparar el carril. La circulació al pas per aquest punt s’ha reduït, mentre s’acaben els treballs".
El ministre Puente va reiterar en diferents moments que la xarxa és segura i que té els controls adequats, tot i que l’informe preliminar elaborat per la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF) atribueix, com a principal línia de treball, a la ruptura d’una via la causa principal de l’accident.
Alguns mitjans consultats assenyalen que ahir al matí, els retards acumulats eren de fins a tres hores i que al migdia encara eren de l’entorn de dues hores.
Es dona la circumstància que l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) va localitzar una altra ruptura de via entre Còrdova i Sevilla a l’altura d’Almodóvar de Río, a uns 15 quilòmetres de l’estació central de la capital cordovesa. Segons va confirmar ahir el Ministeri de Transports, l’incident va obligar a establir una limitació temporal de velocitat (LTV) al pas dels trens per aquest punt de la línia d’alta velocitat Sevilla-Madrid, a l’espera de poder substituir la peça. En concret, la ruptura afecta una contraagulla i ja estava "localitzada i assegurada", van indicar des del ministeri. Així, fonts consultades van detallar que l’incident es va localitzar, durant una revisió periòdica, en els dies previs al descarrilament de dos trens a Adamuz el 18 de gener passat.
Tasques nocturnes
Aquestes peces (les contraagulles) tenen una gran mida, superior als 50 metres, i s’han de traslladar per ferrocarril, per la qual cosa l’actuació per reposar-les requereix la tramitació de permisos especials. A més, segons Adif, la intervenció només es pot desenvolupar durant les tasques de manteniment nocturnes. La incidència va ser detectada pels tècnics del servei de manteniment d’Adif.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova
- Efectes de la nevada al Berguedà: 'De 150 dinars previstos en vam servir 22
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Javier de Haro, psicòleg, sobre el fals mite dels avis: 'Només ho entendrem quan siguem avis
- Puente explica que el mur de Gelida era responsabilitat de Carreteres i havia rebut tres inspeccions entre 2023 i 2025
- Alerta per un nou front que deixarà nevades al Pirineu i vent de més de 70 km/h a tot Catalunya
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat