El Govern i Podem acorden regularitzar mig milió de migrants
El Consell de Ministres aprova avui la mesura, aplicable a les persones arribades a Espanya abans del 2025 que demostrin cinc mesos de residència
Ana Cabanillas
Podem ha pactat amb el PSOE aprovar una "regularització massiva" de migrants que acreditin haver arribat a Espanya abans d’aquest any, una mesura que afectarà mig milió de persones, segons estima la formació. Així ho va anunciar l’eurodiputada i candidata de Podem a les eleccions generals, Irene Montero, en un acte a Madrid. "Podem ha aconseguit un acord amb el Partit Socialista perquè el Govern aprovi immediatament una regulació", va anunciar l’eurodiputada. "Tindran papers totes les persones que fossin aquí abans del 31 de desembre del 2025 i que puguin demostrar cinc mesos de residència", va detallar l’eurodiputada. Una estada que pot demostrar-se amb l’empadronament o amb un informe mèdic, contracte de llum o certificat d’enviament de diners, segons va detallar.
Fonts del partit van detallar que aquests migrants, a més a més dels cinc mesos d’estada, tampoc han de tenir antecedents penals rellevants per accedir a aquesta regularització. Així, assenyalen que l’acreditació dels cinc mesos també podrà fer-se mitjançant bitllets de transport o certificats d’assistència a recursos socials.
El pacte, segons detallen fonts morades, s’articularà a través d’un decret que aprovarà l’Executiu i "que no requereix ser convalidat al Congrés", al tractar-se d’una reforma del Reglament d’Estrangeria ja existent. El partit estima que seran mig milió de persones les beneficiàries, que podran acollir-se a la regularització fins al pròxim 30 de juny. El Govern aprovarà aquesta mesura en el Consell de Ministres d’avui, segons van confirmar fonts del Ministeri de Seguretat Social i Migracions d’Elma Sainz, que assegura que té "l’objectiu de garantir drets i donar seguretat jurídica a una realitat social existent".
Aquestes sol·licituds tindran caràcter automàtic. En el moment de presentació de la sol·licitud, apunten des de Podem, "quedaran suspesos els procediments de retorn o les ordres d’expulsió per motius administratius o per treballar sense permís que pesessin sobre la persona". A més, quan la sol·licitud s’admeti a tràmit "es concedirà una autorització de residència provisional que permet treballar de manera legal i accedir a altres drets fonamentals, com ara l’assistència sanitària", detallen. Quan la resolució sigui favorable, es concedirà una autorització de residència per període d’un any, i una vegada que acabi, podrà sol·licitar-se una autorització ordinària conforme al reglament d’Estrangeria.
