Votació al Congrés
El Govern espanyol pressiona Junts per al decret òmnibus: «És estar amb el PP i Vox o amb els pensionistes»
Les sol·licituds per a la regularització de migrants podran fer-se des de l’abril i es resoldran en tres mesos, fins al 30 de juny, després de la modificació del reglament d’estrangeria via reial decret
Iván Gil
El Govern espanyol torna a afrontar una situació similar a la que va viure l’any passat amb el decret òmnibus en el qual va incloure la revalorització de les pensions. Tot i que ara el text és més net, torna a incloure qüestions que no tenen res a veure amb la pujada de les pensions, com la pròrroga dels desnonaments a famílies vulnerables sense alternativa habitacional i, per tant, l’oposició del PP i Vox, a més de Junts, amenacen de tombar-lo. Es qüestiona aquesta barreja de temes i els postconvergents parlen directament de xantatge. No es tractaria del fons, sinó de la forma. A l’Executiu, per la seva banda, tornen a pressionar Junts amb quedar retratats, a l’estar en joc la pujada a més de deu milions de pensionistes.
«La decisió és clara. Estar amb el PP i Vox, o al costat dels pensionistes», ha desafiat la portaveu del Govern central i ministra de Seguretat Social, Elma Saiz, aquest matí durant una entrevista a TVE. «Seran els grups els que hauran d’explicar la seva posició, el Govern ha fet la seva tasca», ha afegit per deixar la pilota a la teulada dels que es plantegen votar-hi en contra.
El reial decret que va impulsar el Govern a finals de desembre i que eleva les pensions un 2,7%. Fa un any, va decaure el text en què es revaloritzaven i el Govern va pactar posteriorment esqueixar-lo en un altre text que va recuperar la revalorització amb caràcter retroactiu.
La ministra amb competències en Migració ha posat en valor també l’acord amb Podem per a la regularització extraordinària de migrants. El termini per a això, segons ha avançat, arrencarà a principis d’abril i estarà tancat el 30 de juny. Una resposta, segons ha defensat en la mateixa entrevista, «àgil, garantista i segura». Es calcula que la mesura que s’aprovarà aquest dimarts en el Consell de Ministres beneficiarà mig milió de persones.
