La investigació apunta a una soldadura trencada en el sinistre d’Adamuz
El president de la CIAF demana un informe a Adif per saber per què es van remodelar només uns trams en la línia Madrid-Sevilla / Espera obtenir aquesta setmana "proves més contundents"
Juan Carlos Lozano
El president de la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF), Ignacio Barrón, va apuntar ahir que la ruptura d’una soldadura va ser la "causa principal" del descarrilament del tren Iryo el 18 de gener a Adamuz (Còrdova), que va xocar posteriorment amb un Alvia i va causar 45 víctimes mortals.
En una entrevista portada a terme ahir pel Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, de la qual la institució va difondre fragments i va publicar Efe, Barrón va assegurar que "tot sembla evidenciar que la causa principal ha sigut la ruptura no tant del carril com d’una soldadura". Les declaracions de Barrón posen el focus en la soldadura. Fins ara, en el seu informe preliminar, la CIAF parlava de la ruptura d’un carril prop d’un punt de soldadura.
Carrils vells i nous
Segons el seu parer, "ajuntar dos carrils d’èpoques diferents en principi no és causa de cap tipus d’anormalitat, sempre que es tingui en compte, sempre que surti bé". "Hi ha una sèrie de criteris per renovar els carrils. Personalment no em sorprèn que hi continuï havent carrils de l’any 1989 sempre que estiguin en bon estat, és clar", va dir.
Quan la comissió sàpiga quina va ser la causa de la ruptura que va produir el descarrilament es veurà "per què estava així aquesta soldadura, com s’hauria pogut detectar...". "La investigació anirà molt més enllà de dir: aquesta n’ha sigut la causa", va explicar. Barrón es mostra "plenament convençut" que la CIAF arribarà "al fons, no només de saber què s’ha trencat, sinó per què i com s’hauria pogut evitar" i creu que aquesta setmana començaran a tenir "proves més contundents".
A més, la CIAF preguntarà al gestor de les infraestructures ferroviàries, Adif, al qual ha demanat un informe, per què es va renovar la línia Madrid-Sevilla "en uns trams sí i en d’altres no, que informi exactament què s’ha fet i per què". "Tots crèiem que s’havia fet una renovació integral", va assegurar Barrón, que sense citar-lo al·ludeix a les declaracions del ministre de Transport, Óscar Puente, en el sentit que es va fer una renovació integral. Barrón va precisar que el que es va renovar van ser "desviacions que presentaven problemes que podrien ser crítics, i algun element més de carrilatge", així que preguntaran quins van ser els criteris per a aquesta selecció. Barrón va precisar que la CIAF "no té per missió establir culpabilitats, sinó que és una màquina d’aprendre".
El president de la comissió creu que la distància entre les vies hauria de ser de cinc metres, més àmplia que l’actual. En la línia Madrid-Sevilla, que és antiga, la separació és de 4,3 metres, com tenien les franceses de llavors. "Som una mica gasius", va admetre. Per això, podrien recomanar que en els traçats de noves línies la separació entre eixos de vies "sigui més gran".
Va explicar, a més, que al Japó els bogis (la transmissió del tren) tenen "una mena de llengüeta" que en cas de sortir disparada xoca contra el carril i evita que es desplaci a altres llocs.
Finalment, va explicar que Puente li va dir: "Ets completament lliure de dir el que vulguis, tu i la teva comissió sou totalment independents". I va negar haver tingut "cap tipus d’ingerència ni de suggeriment ni d’observació".
Resposta del ministeri
El ministeri va afirmar ahir que la soldadura es va executar d’acord amb els criteris tècnics previstos en la normativa interna d’Adif i en la norma UNE de l’Associació Espanyola de Normalització, per garantir una unió amb "més capacitat d’absorció d’esforços".
Segons Transports, la intervenció es va produir quan es van instal·lar noves desviacions a la zona i va ser necessari soldar carril nou al carril prèviament instal·lat en el tram en el qual hi va haver l’accident.
En aquest punt, el ministeri detalla que el procediment aplicat es va basar en el rang de duresa contemplat per la normativa interna, un paràmetre tècnic que s’utilitza per ajustar la soldadura a les característiques de l’acer i a les exigències del traçat. En concret, en la unió del carril de la nova desviació, identificada com a R350H, amb el carril de la resta del tram, R260, "es va fer servir la càrrega corresponent a l’acer de grau 260", amb referència al material del carril existent.
