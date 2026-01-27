Les caixes negres de l’Iryo i de l’Alvia s’obriran avui
RICARDO BARCELÓ
El president de la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF), Iñaki Barrón, va anunciar ahir que avui es procedirà a l’abocament de tota la informació de les caixes negres dels trens que van tenir l’accident d’Aldamuz, tant de l’Iryo que va descarrilar com de l’Alvia que va col·lidir amb els vagons que van envair la seva via. Aquest bolcament inclou informació molt rellevant sobre les circumstàncies del succés i també imatges dels moments en què es va produir el sinistre.
La informació de les caixes negres està en aquests moments en poder de la CIAF, sota custòdia de la Policia Judicial. Barrón va remarcar, en declaracions a El Periódico de Aragón, del grup Prensa Ibérica, que el principal objectiu en aquests moments és el d’"aclarir al més aviat possible l’origen de l’accident", si bé aquests esbrinaments es portaran a terme de forma paral·lela a l’actuació del jutge que ha de determinar quines seran les responsabilitats penals si n’hi hagués. Aquesta mateixa setmana, va apuntar Barrón, també està prevista la celebració d’un ple de la CIAF, mentre confia que, al llarg de la setmana, es vagin produint avanços en la investigació. "Tindrem novetats", va avançar.
