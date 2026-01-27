Llums i ombres en l’atenció
Renfe i Iryo van activar l’atenció psicològica a Còrdova que va funcionar amb el 112 i Creu Roja, però hi va haver una resposta desigual a les famílies. Mentre la ciutadania i les administracions s’hi bolcaven, els afectats denuncien que van trobar a faltar la proximitat de la companyia espanyola.
ARACELI R. ARJONA
Una setmana després del primer xoc de trens que es registra a la xarxa d’alta velocitat espanyola, ocorregut el diumenge dia 18 a Adamuz, comencen a transcendir els detalls de l’atenció que van rebre els familiars de les víctimes de part de les companyies de trens implicades, una atenció amb llums i ombres.
El diumenge 25, Renfe llançava un comunicat en què destacava que ja havia realitzat més de 1.100 atencions directes a les famílies en els tres centres d’atenció desplegats a Còrdova, Huelva i Màlaga. Segons la companyia responsable dels passatgers de l’Alvia sinistrat, durant la primera setmana va realitzar 330 atencions psicològiques via telefònica i presencial, va rebre 813 peticions de familiars sol·licitant informació, manutenció, transport, allotjaments, assistència financera o assistència mèdica i psicològica i va proporcionar manutenció a 58 persones i allotjament a 141. La companyia no especifica quantes d’aquestes actuacions es van realitzar a Adamuz i a Còrdova, on hi va haver desplegat tota la setmana el dispositiu d’atenció als familiars en el centre cívic de Poniente, amb psicòlegs del 112 i de Creu Roja.
La informació general que aporta Renfe contrasta amb els testimonis presencials obtinguts per aquest diari, segons els quals personal de l’empresa es va personar a Còrdova dilluns al matí amb psicòlegs per atendre els seus usuaris, però no es va fer càrrec immediatament de la manutenció ni de l’allotjament dels familiars, que va ser assumit per hotels i vivendes turístiques sense cap cost, igual que els taxistes van realitzar molts dels trasllats dels familiars de manera gratuïta. Tot i que no va ser necessari, també hi va haver famílies cordoveses que van acudir al centre cívic per oferir roba, menjar i fins i tot les seves cases per allotjar qui fos necessari.
Mentre la ciutadania i les administracions més pròximes es bolcaven en l’atenció, tant a Adamuz com a Còrdova, els afectats van trobar a faltar la proximitat dels gestors de Renfe. El pare d’una de les persones mortes denunciava la setmana passada davant els mitjans l’atenció deficitària de la companyia en un vídeo que ja té milers de visualitzacions a les xarxes socials.
Després d’una crida d’atenció
Algunes de les fonts consultades coincideixen que no va ser fins dimecres passat, després d’una crida d’atenció, quan algú amb capacitat per gestionar la situació es va personar a Còrdova i va participar en la reunió de coordinació juntament amb la Guàrdia Civil, el 112 i l’Ajuntament. "Hi havia molta gent esperant resoldre qüestions concretes relacionades amb l’assegurança, amb les seves pertinences després de l’accident, amb les cobertures per dormir o per moure’s i les persones que hi havia de Renfe no podien donar resposta, així que derivaven a Madrid", expliquen, "els psicòlegs estaven per donar acompanyament, però no podien resoldre qüestions d’aquest tipus".
Per la seva banda, la companyia italiana Iryo, consultada per aquest diari, va informar ahir que, des de la nit de l’accident, ha rebut 24.000 consultes de passatgers i que els psicòlegs del seu servei d’atenció telefònica (900001402) han atès més de 1.100 trucades. Segons l’empresa, "Iryo no està escatimant mitjans humans i econòmics per atendre els familiars de les víctimes, fent-se càrrec de l’allotjament de les famílies amb passatgers ferits" i afegeix que, "en els casos de repatriació, està abonant els imports necessaris més enllà del cobert per l’assegurança". Segons les fonts directes consultades, Iryo es va personar a Còrdova dilluns tot i que aquell dia va estar a la comandància de la Guàrdia Civil per a la recollida de mostres dels familiars. A partir de la nit de dimarts, es va fer càrrec de l’allotjament dels ferits i familiars de les víctimes del seu tren.
La repatriació dels cadàvers en aquests casos és assumida per les assegurances de defunció, tot i que alguns passatgers no tenien aquesta assegurança i han hagut de ser les empreses les que se’n facin càrrec "amb grans diferències en l’agilitat entre Iryo i Renfe", indiquen les fonts consultades.
Quant a la devolució d’estris, Renfe va informar diumenge que el dia 23, "abans no es pot fer perquè no hi havia autorització judicial per a la seva recollida", asseguren, es va activar l’entrega a l’estació de Huelva. Iryo, per la seva banda, està procedint a tornar les maletes aquesta setmana a Atocha, fins divendres, i posteriorment es realitzarà a Còrdova en un lloc per determinar". També indiquen que "s’ha habilitat una bústia per atendre la sol·licitud d’indemnitzacions".
