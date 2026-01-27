Al Congrés
El PP, Vox i Junts assesten el primer cop del 2026 al Govern i tomben el decret de pensions per contenir mesures antidesnonaments
Populars i postconvergents s’oposen a la norma perquè prorroga la prohibició de desnonar famílies vulnerables, malgrat que l’any passat la van recolzar
L’Executiu aconsegueix el vistiplau de la Cambra baixa a la llei que manté els descomptes en transports i recull el nou abonament únic a 60 euros
Miguel Ángel Rodríguez
La història, sempre cíclica, s’ha repetit aquest dimarts al Congrés. Igual com el 22 de gener del 2025, el Govern ha patit una derrota en mans del PP, Vox i Junts, que han tombat el reial decret que revaloritza les pensions al·legant que incloïa mesures que no hi tenien cap relació, amb referència a la pròrroga de la prohibició de desnonaments a famílies vulnerables sense alternativa habitacional. Aquest primer fracàs del 2026 de l’Executiu de coalició, gairebé idèntic al que va patir el gener de l’any passat, ha enfosquit, a més, el vistiplau del Congrés al decret que estableix el nou abonament de transport de 60 euros al mes.
«Votar ‘no’ és fer mal als pensionistes, a persones que no poden pagar l’aigua o la llum, que no poden pagar un habitatge, i és fer mal a aturats, víctimes de la dana i afectats pels incendis forestals», ha llançat el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, en un desesperat intent de convèncer populars i postconvergents que donessin el vistiplau al reial decret que inclou l’augment de les pensions i diverses mesures de l’anomenat ‘escut social’.
I, com va passar fa un any, no ho ha aconseguit. Tant el PP com Junts han criticat que el Govern hagi inclòs al reial decret una amalgama de mesures per «fer xantatge» a la resta de partits amb un ‘tot o res’. En concret, Bolaños ha posat sobre la taula que el rebuig d’aquest text posava en risc la revalorització de les pensions contributives en un 2,7%, les mínimes un 7%, les no contributives un 11,4% i l’ingrés mínim vital un 7%. També incloïa l’actualització de les entregues a compte a les comunitats i els ens locals i rebaixes fiscals per a afectats per efectes de la dana i els incendis de l’estiu passat.
El ‘no’ justificat
No obstant, per a populars i postconvergents ha pesat més que el reial decret també inclogués la pròrroga de la prohibició de desnonaments a persones vulnerables sense alternativa habitacional i la prohibició de tall de subministraments a aquest col·lectiu. El vicesecretari d’Economia del PP, Juan Bravo, ha criticat que continuïn «ofegant els propietaris dels habitatges ocupats» i que carreguin sobre els petits propietaris la protecció d’un col·lectiu vulnerable del qual s’hauria d’encarregar el Govern. «Deixin de jugar amb els ocupes i els pensionistes», ha conclòs, reclamant que tornin a portar un reial decret que només contingui la pujada de les pensions per aconseguir el seu vot a favor. L’any passat, el seu vot en contra va ser perquè el text incloïa la devolució d’un palauet a París al PNB.
La portaveu de Junts, Míriam Nogueras, que ha dedicat gran part del seu discurs a parlar sobre la «decadència» de Catalunya imposada pels socialistes, també ha denunciat el xantatge del Govern: «Si votes sí, s’aprova tot; si votes ‘no’, cau tot. ¿I què diem nosaltres? Pensions, ‘sí’; ocupacions, ‘no’. No poden obligar-nos a votar que sí que no puguis fer res si t’ocupen el pis i no et paguen el lloguer». No obstant, l’any passat, després d’oposar-se al reial decret que revaloritzava les pensions, les dues formacions van acabar donant el vistiplau a un text que també incloïa la prohibició de desnonaments. En aquell cas, no s’hi van oposar.
El PNB, que ha votat a favor aquest dimarts, també s’ha oposat a la iniciativa i ha avisat que aquesta seria l’última vegada que recolzarà una norma que mescli tota mena de coses. Així, tot apunta que, com l’any passat, el Consell de Ministres haurà d’aprovar un nou reial decret en les pròximes setmanes per mantenir la pujada i que exclogui la prohibició de desnonar les famílies vulnerables. No obstant, aquesta mesura és fruit d’un pacte amb EH Bildu, per la qual cosa l’Executiu haurà de vehicular-lo d’una altra manera.
Les ajudes al transport
Sí que ha tirat endavant el reial decret amb ajudes al transport públic que estableix una pròrroga per al 2026 de les bonificacions vigents i que, a més, inclou l’abonament únic de 60 euros que va anunciar el Govern. El bloc de la investidura al complet ha recolzat la iniciativa, tot i que hi ha hagut dures crítiques al Govern per part d’alguns dels seus socis. ERC i Junts han aprofitat per criticar el caos que s’està vivint a Rodalies durant l’última setmana i Podem ha retret a l’Executiu que els descomptes no siguin més elevats. D’altra banda, el PP s’ha abstingut després d’un contundent discurs contra la gestió ferroviària del Govern, posant el focus en els accidents d’Adamuz i Gelida. Tan sols Vox s’hi ha oposat.
