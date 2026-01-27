Sánchez compareixerà l’11 de febrer i Puente, dijous
El president informarà dels accidents al Congrés i el ministre, al Senat / Sumar tanca files entorn del seu soci
Miguel Ángel Rodríguez
El president del Govern central, Pedro Sánchez, compareixerà l’11 de febrer al Congrés per informar sobre l’accident ferroviari d’Adamuz (Còrdova) i el de Gelida (Catalunya). Després dels dos sinistres, el cap de l’Executiu va anunciar la passada setmana la seva intenció de comparèixer a petició pròpia a la Cambra baixa per donar explicacions sobre "els últims accidents i la situació actual del servei ferroviari". Abans que això, aquest dijous, serà el ministre de Transport, Óscar Puente, qui acudeixi al Senat, a petició del PP, per informar sobre els fets.
Amb el PP reclamant des de fa dies que Sánchez acudeixi al Congrés, font de l’Executiu han informat que la compareixença de Sánchez es fixarà al calendari per l’11 de febrer, primer ple ordinari del 2026. En la iniciativa que va registrar la passada setmana s’establia com a objecte "donar compte de la posició del Govern d’Espanya en les diferents trobades i fòrums internacionals en què ha participat, així com per informar sobre els últims accidents i la situació actual del servei ferroviari".
L’anunci del Govern central va arribar minuts després que el vicesecretari general d’Economia del PP, Juan Bravo, avisés des de la seu de Génova que havien registrat dues peticions al Senat per forçar la compareixença immediata de Sánchez i Puente. Una sol·licitud que també va fer ERC. Els populars van assenyalar aquest mateix dijous per celebrar aquest ple. No obstant, fonts de l’Executiu descarten que el president del Govern central vagi a la Cambra alta i van informar que serà Puente qui comparegui pels dos.
Mentrestant, l’esquerra a l’esquerra del PSOE evita de moment exigir responsabilitats al ministre Puente, però, dins d’aquesta posició, tornen a aflorar els matisos. El partit de Yolanda Díaz, Moviment Sumar, soci minoritari del Govern central, va optar ahir per tancar files entorn del ministre, mentre que Podem sí que va avançar en les seves crítiques i va apuntar ja a una falta de manteniment ferroviari.
La coordinadora de Moviment Sumar, Lara Hernández, va defensar ahir l’actuació de Puente després de la tragèdia: "Ha estat informant gairebé en temps real i donant la cara", va argumentar.
