Amnistia
Un TC unànime rebutja aixecar l’ordre de detenció que pesa sobre Puigdemont
Els 12 magistrats descarten pronunciar-se de manera cautelar sobre una mesura que suposa entrar al fons del recurs d’empara interposat
Ángeles Vázquez
El ple del Tribunal Constitucional ha rebutjat per unanimitat aixecar les ordres de detenció nacional que pesen sobre l’expresident català Carles Puigdemont i els altres dos processats en rebel·lia per la seva participació en el Procés, Toni Comín i Lluís Puig, al rebutjar les mesures cautelars que plantejaven en els recursos d’empara que van presentar contra la negativa del Tribunal Suprem a aplicar-los l’amnistia, van informar a EL PERIÓDICO fonts del TC.
La decisió, com va avançar aquest diari, obeeix al fet que en cas d’estimar les mesures cautelars amb què uns i altres intentaven esquivar la negativa del Suprem a aplicar-los l’amnistia buidaria de contingut el fons dels recursos d’empara que tots van plantejar, per la qual cosa seran rebutjades. Aquest va ser el criteri que es va establir pels 12 magistrats en el ple del 16 de desembre quan es van mantenir inhabilitats el president d’ERC, Oriol Junqueras, el secretari general de Junts, Jordi Turull, i els exconsellers Dolors Bassa i Raül Romeva, tots quatre condemnats pel delicte de malversació que el Suprem considera que es troba entre les excepcions de la llei d’amnistia.
El ple ha fet seva la proposta de la magistrada Laura Díez Bueso, partidàriade rebutjar les cautelars plantejades per Puigdemont, i les d’Enrique Arnaldo i César Tolosa, en el mateix sentit respecte dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. De tal manera que tots tres mantenen una ordre de detenció nacional per al cas que tornin a Espanya.
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Javier de Haro, psicòleg, sobre el fals mite dels avis: 'Només ho entendrem quan siguem avis
- Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat
- Li demanen 3 anys de presó per sacsejar el seu fill de 4 mesos cap per avall per fer-lo dormir