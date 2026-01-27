Trump suavitza el missatge i envia a Minneapolis el seu ‘tsar’ de fronteres
El president nord-americà canvia de tàctica després que la mort d’Alex Pretti i la violència que exerceix la policia migratòria hagin obert bretxes fins i tot entre els republicans
Idoya Noain
Donald Trump va suavitzar ahir el seu missatge, i aparentment les seves tàctiques, respecte a Minneapolis i el desplegament d’agents federals a la principal ciutat de Minnesota. Aquest gir del president dels EUA arriba després que la crisi política i social es disparés aquest cap de setmana, quan membres de la patrulla fronterera van matar a trets Alex Pretti. El cas d’aquest segon ciutadà nord-americà que mor per bales d’agents federals migratoris, després del cas de Renee Nicole Good, ha provocat rebuig fins i tot en el Partit Republicà i en el moviment conservador.
Les bretxes amb la Casa Blanca per aquest cas també se senten entre grups tradicionalment més vinculats als republicans i que defensen el dret a portar armes. Pretti en portava una, amb llicència, i no la va treure en la seva trobada amb els agents federals, que l’hi van arrabassar abans de cosir-lo a trets. Declaracions que membres del Govern i fins i tot el president han fet al llarg del cap de setmana sobre aquesta arma han disparat alarmes d’una defensa selectiva de la Segona Esmena.
Part del gir de Trump inclou la retirada de Minneapolis de Grergory Bovino, el responsable de fronteres que ha comandat el desplegament federal que es va iniciar a la ciutat al desembre, segons avançaven a l’hora d’escriure aquestes línies CNN i The Wall Street Journal. Els mitjans parlen també de la retirada d’alguns dels agents de la patrulla fronterera. A Minneapolis s’han desplegat més de 2.000 agents de l’ICE i més de 1.000 de CBP (Oficina de Duanes i Protecció Fronterera).
Aquestes informacions arribaven després que ahir, en un parell de missatges penjats a Truth Social, Trump anunciés que envia a Minnesota Tom Homan, el seu tsar de fronteres, i descrigués en to molt positiu una conversa telefònica amb el governador, el demòcrata Tim Walz, al qual des que es va iniciar el desplegament federal a Minneapolis ha insultat i fins i tot acusat d’"insurreccionista", igual que a altres autoritats demòcrates com l’alcalde, Jacob Frey.
"El governador m’ha trucat amb la petició que treballem junts", va escriure Trump, que va descriure com a "molt bona" la trucada i va assegurar: "Sembla que estem en la mateixa longitud d’ona". En aquesta conversa, Walz va demanar rebaixar la presència d’agents federals, una cosa per a la qual l’Administració exigia "més col·laboració" de les autoritats locals i estatals en la seva campanya d’arrest d’immigrants.
Tres hores abans Trump va anunciar en un altre missatge també a Truth Social l’enviament de Homan a Minneapolis i havia escrit: "És dur però just i m’informarà directament". Karoline Leavitt, secretària de premsa, va afegir després que Homan "gestionarà les operacions de l’ICE sobre el terreny". Homan arriba amb el suposat objectiu de centrar-se en la persecució d’immigrants amb historials criminals, "especialment violents", segons va dir en roda de premsa. Això podria contribuir a reduir les imatges que ha deixat fins ara l’operació a Minneapolis, amb una gran duresa i agressivitat.
És un pas que resta autoritat a Kristi Noem, la secretària de Seguretat Nacional, de qui depenen l’ICE i la patrulla fronterera i que ha estat executant el seu càrrec amb un clar enfocament propagandístic per projectar imatge de duresa.
Leavitt va insistir que el president manté la seva confiança en Noem, sobre la qual els demòcrates han intensificat els esforços per sotmetre-la a un impeachment. La secretària de premsa, no obstant, va distanciar relativament el mandatari de les paraules de Noem sobre Pretti o de les de l’assessor de la Casa Blanca Stephen Miller, que va dir que el finat era un "assassí en potència".
Apaivagar crítiques
L’enviament de Homan i el canvi de to del president són expressió d’un clar esforç per intentar apaivagar crítiques, que s’han disparat després de la mort de Pretti i que arriben fins i tot des de figures republicanes gens sospitoses de qüestionar el president. El governador de Texas, Greg Abbott, un republicà de línia dura i perfectament alineat amb Trump, va afirmar que la Casa Blanca havia de "recalibrar" les seves accions a Minnesota. "Sé que estan treballant en un pla", va dir suggerint que els agents centrats en les deportacions actuaran de manera "més estructurada". També han qüestionat Trump el governador d’Oklahoma, Kevin Stitt, que diumenge va dir que "a ningú li agrada que els federals vagin als seus estats" i va opinar que Trump havia de definir clarament una meta. "No crec que els nord-americans vulguin que es deporti tots i cadascun dels ciutadans no nord-americans", va remarcar.
Més contundent encara va ser Chris Madel, un candidat republicà per rellevar Walz com a governador, que va anunciar la seva retirada de la carrera. "No puc recolzar la declarada campanya republicana de venjança contra els ciutadans de l’estat ni considerar-me membre d’un partit que la declarés".
Subscriu-te per seguir llegint
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova
- Efectes de la nevada al Berguedà: 'De 150 dinars previstos en vam servir 22
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Javier de Haro, psicòleg, sobre el fals mite dels avis: 'Només ho entendrem quan siguem avis
- Puente explica que el mur de Gelida era responsabilitat de Carreteres i havia rebut tres inspeccions entre 2023 i 2025
- Alerta per un nou front que deixarà nevades al Pirineu i vent de més de 70 km/h a tot Catalunya
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat