Anticorrupció demana investigar els béns de Montoro i la seva dona

La petició de la fiscalia es va produir set dies abans que acabés el període per indagar

Cristóbal Montoro, exministre d’Hisenda. | CHEMA MOYA / EFE

T. C. F. / Á. V. / C. G. / J. G. A.

Madrid

La Fiscalia Anticorrupció ha presentat un escrit al Jutjat d’Instrucció número 2 de Tarragona en què reclama al magistrat que investiga el cas Montoro, Rubén Rus Vela, que sol·liciti a les notaries les escriptures de constitució i l’inventari de béns dels investigats i dels seus cònjuges, entre els quals els de l’exministre Cristóbal Montoro. La resta d’afectats per aquesta petició són excàrrecs d’Hisenda o persones vinculades al despatx abans denominat Equipo Económico: Salvador Ruiz Gallud, Ricardo Martínez Rico, Francisco de Asís Piedras Camacho, Manuel Enrique de Vicente-Tutor, María Pilar Platero Sanz i Ricardo Montoro, germà de l’extitular d’Hisenda.

Les indagacions s’incardinen en la causa oberta des del 2018 en relació amb l’activitat d’Equipo Económico (després denominat Global Afteli), que va ser fundat el 2006 per qui fos fins a dues vegades ministre d’Hisenda amb el PP i se centren en una dotzena de suposats delictes de corrupció. La fiscal Carmen García Cerdá, que també ha reclamat informació sobre Felipe Martínez Rico i Covadonga Gómez Garrido, pretén ara "conèixer el detall dels béns de titularitat de la societat conjugal dels investigats".

Capitulacions matrimonials

Anticorrupció fa aquesta petició al constatar que l’informe de l’Agència Tributària ha revelat "l’existència de capitulacions matrimonials per algun soci, pactant el règim de separació de béns, cosa que va portar al repartiment d’actius". Per aquesta raó, considera que cal determinar si entre aquests es poden trobar les participacions a Equipo Económico, patrimoni d’origen il·lícit o béns per decomissar. És necessari disposar de l’escriptura pública corresponent per conèixer els detalls del repartiment pel que fa a Equipo Económico, així com el valor assignat a les participacions del soci que va firmar les capitulacions", diu la representant d’Anticorrupció.

El jutge Rus va aixecar el secret sobre aquesta investigació el mes de juny passat, moment en què va imputar formalment l’exministre i gran part del seu equip a Hisenda i al despatx professional.

TEMES

