Asfura accedeix a la presidència d’Hondures amb el suport de Trump

Asfura accedeix a la presidència d’Hondures amb el suport de Trump / GUSTAVO AMADOR / EFE

Abel Gilbert

Buenos Aires

"Hondures, no et fallaré. Estarem bé, Déu els beneeixi a vostès i a la seva família". Nasry Tito Asfura va prendre possessió ahir com a nou president d’Hondures després d’una controvertida victòria electoral a la qual no ha sigut aliè Donald Trump, amb la seva predilecció pel candidat de la dreta. Ara, aquest empresari d’origen palestí que va administrar Tegucigalpa, la capital, governarà el país centreamericà fins al 2030 amb la mirada posada en Washington i els seus interessos en una regió on els EUA tenen un soci de pes, com el salvadorenc Nayib Bukele.

Asfura reemplaça Xiomara Castro, mandatària pròxima a Veneçuela, que no va deixar de remarcar el caràcter anòmal dels comicis. El presentador esportiu Salvador Nasralla va quedar segon, amb el 39,53%, i amb la sospita que li van arrabassar el triomf. Nasralla va rebutjar el resultat: "No respon a la voluntat de la major part del poble hondureny".

Tito, com vol ser anomenat el nou president, va tenir una investidura marcada per una extrema austeritat. No hi va assistir cap cap d’Estat. Asfura va al·legar la necessitat de no gastar diners públics.

