Un ensorrament amenaça desenes de cases a Sicília

Un ensorrament amenaça desenes de cases a Sicília | / EFE

Un ensorrament amenaça desenes de cases a Sicília | / EFE

ROSARIO CAUCHI

1.500 persones van ser evacuades de casa seva a Niscemi (Sicília), que viu hores dramàtiques després d’una forta tempesta, Harry, que va provocar l’ensorrament d’un tram del vessant que voreja la ciutat. Davant la possibilitat que aquest faci caure al buit desenes de cases, el seu alcalde, Massimiliano Conti, va admetre que estan "espantats". IRENE SAVIO

