França fa un pas més per prohibir les xarxes socials a joves de menys de 15 anys
"El cervell dels nostres fills no està a la venda", celebra el president Macron després de l’aprovació del projecte de llei en l’Assemblea Nacional
Leticia Fuentes
França fa un pas més en la prohibició de les xarxes socials a joves que tinguin menys de 15 anys, després que l’Assemblea Nacional votés dilluns a favor d’aquest projecte de llei, amb 116 vots a favor i 23 en contra. Aquesta mesura busca protegir els més joves de l’ús indegut del telèfon mòbil, prohibint el seu ús a les escoles i instituts, i l’accés de joves de menys de 15 anys a certes aplicacions. Tot i que no s’han donat detalls de com serà el procediment que impedeixi als joves utilitzar aquestes aplicacions, els diputats van matisar que s’exclouran determinades plataformes educatives, com la "missatgeria interpersonal privada", és a dir, aplicacions com WhatsApp.
"Prohibir les xarxes socials als que tenen menys de 15 anys: això és el que recomanen els científics, això és el que exigeixen majoritàriament els francesos. [...] El cervell dels nostres fills no està a la venda. Ni en plataformes nord-americanes ni en cadenes xineses", va celebrar el president Emmanuel Macron en el seu perfil de la xarxa social X. El text, que ha de passar pel Senat, va generar discrepàncies en l’ala de La França Insubmisa, que va denunciar un "paternalisme digital" i una solució "simplista". "No es deixa de beure prohibint l’alcohol. Es deixa de beure mitjançant la prevenció i amb inversió en la salut pública", va criticar el diputat de LFI Arnaud Saint-Martin.
Des de fa mesos, França s’ha afegit a la guerra contra la part més nociva d’internet, seguint els passos d’Austràlia. El juny del 2025, el país gal va portar a terme una pornoapagada, bloquejant als seus ciutadans l’accés a les pàgines de contingut pornogràfic gratuït, amb l’objectiu d’evitar que els més joves el consumeixin. Una mesura que va causar una gran polèmica i va provocar que les descàrregues de VPN –eina que protegeix la connexió a internet i oculta la ubicació real– es disparessin en qüestió d’hores.
El Parlament francès va debatre mitjançant un procediment d’urgència un projecte de llei que va més enllà i bloqueja l’accés dels joves de menys de 15 anys a les xarxes socials. La idea del Govern és que aquesta mesura comenci a funcionar a partir del pròxim curs escolar. "Per a l’1 de setembre, els nostres nens i adolescents per fi estaran protegits. Me n’asseguraré", va insistir Macron.
Pressió comercial
La pressió comercial que hi ha en les xarxes socials, en especial a Instagram i a TikTok, també preocupa les autoritats franceses, que des de fa temps denuncien les noves formes de consum dels joves. Per això, la diputada socialista Ayda Hadizadeh va incloure una esmena en el projecte de llei aprovat dilluns, en què s’obliga els proveïdors de xarxes socials a "garantir que els menors no estiguin exposats a una pressió comercial excessiva". Al mateix temps que prohibeix la "promoció de productes o serveis que puguin perjudicar la seva salut física o mental". No obstant, aquesta proposta aprovada pel Parlament francès corre el risc de ser rebutjada per la Comissió Europea, per no complir la llei de serveis digitals comunitària.
